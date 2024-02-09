Pucca, bir süredir zor günler geçirdiğini ve ekonomik sıkıntılar geçirdiğini sosyal medya hesabından paylaştı. Pucca'nın kira olayı nedir ve Selen Pınar kimdir sorularına yanıt aranıyor. Pucca'nın kira olayı nedir? Pucca'dan açıklama geldi! Detaylar haberimizdedir…

PUCCA'NIN KİRA OLAYI NEDİR?

Instagram'ın kanal kısmından açıklama yapan Pucca, kirasını ödemekte zorlandığını belirterek şu ifadeleri kullandı: "Yaklaşık 1,5 yıldır ekonomik olarak ben değil, ülke olarak zor durumdan geçiyoruz. Hem ev sahipleri hem de kiracılar mağdur. Evet ben de kiramı ödemekte zorluk yaşıyorum milyonlarca insan gibi. Yaşadığım zorlu süreçleri beni takip edenler zaten biliyorlar. Oğlumun başına gelen talihsiz kaza üzerinden kendi yaşadığım ekonomik zorlukların arkasına sığınmak istemiyorum ama zor günlerdi. Tek başıma bunların altından kalkmaya çalışıyorum tökezlesem bile. Süreç mahkemeye taşındığı vakit tek olmadığımı, milyonların aynı sorunları yaşadığını gördüm."

"EVİ BOŞALTIYORUZ, MAHKEME DEVAM EDİYOR"

"Zaten evi boşaltma sürecinde olduğum ve davanın devam ettiği yasal süreçte neden magazin sayfalarında olduğumu anlamış değilim. Haber kanallarının röportaj taleplerini kabul etmiyorum. Oğlum 6 yaşındaki ve zaten yeterince zor günler geçirdik daha fazla psikolojimizin bozulmasına izin vermeyeceğim. Mahkeme sürecimiz devam ediyor. Sizi meşgul ettiğim için kendi adıma özür dilerim.

NE OLDU?

Pucca'nın ev sahibi Jale Tuncer, X hesabından ünlü ismi hedef alarak "İyilikten maraz doğdu. İki buçuk yıldır kiracımız olan Pucca, ilk bir yıl kirayı ya eksik ya da geç yatırarak geçirdi. Biz ise uzun zaman bunu önemsemeyip adli süreci çok geç başlattık. Son 16 aydır kira ödemeden evimizde yaşıyor. Eve verilen zararlar da cabası" dedi.