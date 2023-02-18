Proteo neden öldü? Sorusu, üzücü haberin ardından vatandaşlar tarafından merak edildi.Türkiye'yi yasa boğan depremlerin ardından arama kurtarma çalışmalarına destek için gelen Meksika ekibinin köpeği Proteo'nun enkaz altında kalarak öldüğü iddiası sosyal medyada paylaşıldı. Peki, Proteo neden öldü? Deprem köpeği Proteo ölüm sebebi ne? Proteo'nun enkaz altında kalarak öldüğü iddiası doğru mu?

Proteo neden öldü? Türkiye'yi yıkan 2 büyük depremin ardından afet bölgesine gelen Meksika ekibi hassas burunlu köpeği Proteo ile arama çalışmalarına katıldı. 12 Şubat'ta Proteo'nun öldüğü haberi sosyal medyada gündem oldu. Birçok kişi Proteo neden öldü? Merak ediyor. Peki, Proteo neden öldü? Deprem köpeği Proteo ölüm sebebi ne? Proteo'nun enkaz altında kalarak öldüğü iddiası doğru mu?

PROTEO NEDEN ÖLDÜ?

Arama kurtarma çalışmalarına destek vermek için Adıyaman'da bulunan Meksika ekibinin hassas burunlu köpeği Proteo'nun 12 Şubat tarihinde öldüğü Meksika Savunma Bakanlığı'nın resmi Twitter hesabından duyuruldu. Duyurunun ardından köpeğin ölümüyle ilgili bazı iddialar ortaya atıldı. Proteo'nun 'bir enkaz çalışması sırasında yıkıntının altında kalarak can verdiği' iddiası sosyal medyada hızla yayıldı. 15 Şubat 2023 tarihinde Proteo'ya veda etkinliği düzenlendi. Törene Proteo'nun eğitmeni Juan Carlos Villeda Marquez de katıldı.

Marquez, Proteo'nun yaşlı bir köpek olduğunu ve enkaz altında değil görevi sırasında rahatsızlanarak öldüğünü açıkladı. Proteo'nun ölümüyle ilgili Marquez "Bir köpekten ziyade bizim için bir dost, kurtarıcıydı. Burada da sahaya çıktığımız son gündü. Aynı şekilde beraber sahadan dönmeyi umuyorduk. Uzak bir yerden geldiğimiz için, bunu da göz önünde bulundurmak lazım, iklim şartları aynı olmadığı için bundan dolayı bazı sıkıntılar yaşadı. En iyi köpeğimizdi. Son görevden beraber dönemedik. Maalesef onu kaybettik. Kampın bahçesine gömüp tören düzenledik." dedi.

DEPREM KÖPEĞİ PROTEO ÖLÜM SEBEBİ NE?

"Köpeğin eğitmeni Juan Carlos Villeda Marquez, Adıyaman'da düzenlenen törende yaptığı açıklamada, Proteo'nun yaşlı bir köpek olduğunu ve enkaz altında değil görevi sırasında rahatsızlanarak öldüğünü belirtti."