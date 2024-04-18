Prison Break'in 6. Sezonu olacak mı tartışmaları sürerken bir kullanıcı tarafından hazırlanan video sosyal medyada yankı uyandırdı. Kullanıcı kendi hazırladığı videoyu sosyal medyada paylaşınca birçok kişi 6. Sezon fragmanının yayınlandığını düşündü. Peki, Prison Break 6. Sezon tanıtımı fake mi? Prison Break 6. Sezonu yayınlanacak mı? Detaylar haberimizde...

PRISON BREAK 6. SEZON TANITIMI FAKE Mİ?

Bir kullanıcı tarafından hazırlanan video sosyal medyada yankı uyandırdı. Kullanıcı kendi hazırladığı videoyu sosyal medyada paylaşınca birçok kişi 6. Sezon fragmanının yayınlandığını düşündü.

PRISON BREAK KONUSU NEDİR?

Dizi, Michael Scofield adındaki bir adamın, suçsuz yere hapse girmiş olan abisi Lincoln Burrows'u kurtarmak için giriştiği bir kaçış planını konu alır. Michael, abisini kurtarmak için özellikle suçlu olduğuna inandığı bir hapishaneye kasten girer ve içeride bir kaçış planı yapar. Ancak plan, sadece hapishaneden kaçmayı değil, aynı zamanda Lincoln'ün masum olduğunu kanıtlamayı da içerir.

PRISON BREAK OYUNCULARI KİMLER?

Wentworth Miller

Dominic Purcell

Sarah Wayne Callies:

Robin Tunney

Paul Adelstein

Robert Knepper

Amaury Nolasco

William Ficthner

Rockmond Dunbar