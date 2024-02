Prenses Diana öldürüldü mü? Diana neden öldü? Soruları araştırılmaya devam ediyor. Kraliyet ailesinin gelini Prenses Diana'nın ölümü dünyayı yasa boğmuştu. Ölüm nedeni hala kesinleşmemiş olan Diana'nın neden öldüğü merak ediliyor.

PRENSES DIANA NEDEN ÖLDÜ?

Prenses Diana'nın ölümü, 31 Ağustos 1997 tarihinde Paris'te gerçekleşen bir trafik kazası sonucunda meydana geldi. Diana'nın sevgilisi Dodi Al-Fayed ile birlikte bulunduğu araba, Paparazzi tarafından takip edilirken Alma Tüneli'nde kaza yaptı. Kazada Dodi Al-Fayed ve aracın sürücüsü Henri Paul öldü, ancak Diana ve seyahat arkadaşı, koruma görevlisi Trevor Rees-Jones ağır yaralandılar. Diana ve Rees-Jones, hastaneye kaldırıldı, ancak Diana kurtarılamadı ve öldü.

PRENSES DIANA ÖLDÜRÜLDÜ MÜ?

Resmi soruşturma sonucunda, kazanın başlıca nedenlerinin sürücünün alkollü olması ve aşırı hız yapması olduğu sonucuna varıldı. Ayrıca, arabanın güvenlik detaylarının eksik olduğu da belirlendi. Bu kazanın ardından birçok komplo teorisi ortaya atıldı ve soruşturmalar devam etti. Ancak resmi olarak, Diana'nın ölümü trafik kazası sonucunda gerçekleştiği kabul edildi.

ÖLDÜ MÜ ÖLDÜRÜLDÜ MÜ?

Diana'nın ölümü onlarca yıldır komplo teorilerinin ilgisini çekmeye devam etti. Netflix'te yayınlanan The Crown dizisi Diana'nın ölümünü de konu aldı. The Crown altıncı sezon, üçüncü bölümde, "Dis-Moi Oui", tarihteki ünlü trajik bir geceyi ele alır. Peter Morgan bir saat boyunca, paparazziler tarafından kuşatılan ve Diana'nın süper yıldızlığının ağırlığı altında ezilen Prenses ve Dodi Fayed'in Paris'teki son saatlerini yeniden canlandırıyor. Gittikleri her yerde takip edilen ikili gördükleri ilgi nedeniyle Ritz Paris'in restoranını terk etmek zorunda kalırlar. Sonunda, Diana'nın (nazikçe) teklifini reddetmesinin ardından anlık bir kararla otelin arka kapısından Fayed'in dairesine geri dönmeyi seçerler fakat paparazziler tarafından takip edilen arabaları tünele girdikleri anda kaza olur. Kaza sonucunda Dodi Fayed ve Diana hayatını kaybeder.

Prenses Diana'nın cenaze töreni

Prenses Diana