Prens 3. sezon ne zaman? Prens dizisi 3. sezon hangi platformda izlenebilir?

Yeni sezonda, Prens karakteri Osmanlı İmparatorluğu dönemine geçiş yapacak ve Fatih Sultan Mehmed gibi önemli tarihi figürlerle karşılaşacak. Prens 3. sezon ne zaman yayınlanacak diye merak edenler için bu tarih resmi olarak açıklandı. Yeni sezonda Prens karakterinin Osmanlı İmparatorluğu'na adım atacağı ve "Kadınlar Çağı" teması işleneceği belirtildi. Prens 3. sezon ne zaman sorusu kadar, dizinin konusu, oyuncu kadrosu ve yayın platformu da ilgi odağı oldu.Peki, Prens 3. sezon ne zaman?

PRENS 3. SEZON NE ZAMAN?

Prens dizisinin merakla beklenen 3. sezonu, 9 Mayıs 2025 tarihinde Max Türkiye platformunda izleyicilerle buluşacak. Daha önce BluTV'de yayınlanan dizi, platformun Max Türkiye'ye dönüşmesiyle birlikte yeni sezonunu bu dijital platformda yayınlayacak.

PRENS 3. SEZON KONUSU NEDİR?

Yeni sezonda, Prens karakteri Osmanlı İmparatorluğu'na adım atacak ve Fatih Sultan Mehmed gibi tarihi figürlerle karşılaşacak. Bu sezon, "Kadınlar Çağı" temasıyla dikkat çekecek ve Bongomia Krallığı'nda kadınların yönetime ağırlık vereceği bir dönemi konu alacak. 3. sezonun oyuncu kadrosuna Binnur Kaya, Burcu Özberk, Yiğit Özşener, Tansu Biçer ve Burak Dakak gibi isimler dahil oldu.

PRENS NASIL İZLENİR?

Prens dizisinin 3. sezonunu Max Türkiye dijital platformu üzerinden izleyebilirsiniz. Daha önce BluTV'de yayınlanan dizi, platformun Max Türkiye'ye dönüşmesiyle birlikte yeni sezonunu bu dijital platformda yayınlayacak.