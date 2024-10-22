PRENS 3. SEZON FRAGMANI | Prens 3. sezon konusu ne?

Prens 3. sezon tanıtımı yayınlandı. Prens dizisi, ailesinin isim verme zahmetine bile girmediği prensin ( Giray Altınok ),Bongomia'nın başına geçmesini ve ülkeyi yönetme şeklini anlatıyor. Komedi türüne yayınlanan dizinin ilk iki sezonu büyük ilgi görmüş ve çok beğenilmişti. İzleyiciler, 3. sezonu da heyecanla bekliyor. Peki, Prens 3. sezon konusu ne? Prens 3. Sezon fragmanı!

PRENS 3. SEZON KONUSU NE?

Prens, MGX Film imzalı, ilk bölümü 16 Haziran 2023 tarihinde yayınlanan, senaryosunu Giray Altınok ve Kerem Özdoğan'ın yazdığı, yönetmenliğini Bülent İşbilen ve Gökdeniz Uslu'nun yaptığı komedi türündeki Türk yapımı internet dizisidir. Dizi, BluTV'de yayınlanmaktadır. Giray Altınok ile Kerem Özdoğan'ın senaryosunu yazdığı "Prens", rekor kıran ikinci sezonuyla final yaptı.

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PRENS 3. SEZON NE ZAMAN ÇIKACAK?

Blutv'nin sevilen dizisinin 3. sezonu için resmi bir duyuru yapılmadı ancak 2025 yılında Şubat ayında ekranlarda olması bekleniyor. Prens 3. sezonun 2025 yılında Şubat ayında izleyicisi ile buluşması öngörülüyor.