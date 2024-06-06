POMEM sonuçları açıklandı mı? 31. Dönem POMEM mülakat sınav yerleri belli oldu mu?

POMEM sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Polis Akademisi tarafından düzenlenen Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) fiziki yeterlilik sınavının sonuçları merakla bekleniyor. 31. dönemde lisans mezunu olarak toplam 7.500 aday (6.000 erkek, 1.500 kadın) alınacak. Peki, POMEM sonuçları açıklandı mı? 31. Dönem POMEM mülakat sınav yerleri belli oldu mu?

POMEM SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

POMEM sınavına katılmaya hak kazanan adaylar, sınav ücretlerini yatırdıktan sonra sınav giriş belgelerini e-Devlet üzerinden görüntüleyebilirler.

POMEM MÜLAKAT SINAV YERLERİ BELLİ OLDU MU?

Polis Akademisi tarafından düzenlenen 31. dönem POMEM sınavlarında ikinci aşama sözlü sınavlardır. Adaylar, mülakat yerlerini ve sınav tarihlerini merak ediyor. Polis Akademisi tarafından henüz tarih açıklanmadı.

POMEM SONUÇLARI VE MÜLAKAT YERLERİ SORGULAMA EKRANI (LİNK)