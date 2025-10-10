POMEM başvuruları ne zaman? 2025 Polis alımı başvuruları başladı mı, başvurular nereden, nasıl yapılır, polislik şartları neler?
Polis olmak isteyen adayların heyecanla beklediği 33. Dönem POMEM başvuru süreci için hazırlıklar başladı. Her yıl on binlerce başvurunun yapıldığı Polis Meslek Eğitim Merkezleri alımları, özellikle KPSS puanı bulunan lisans ve ön lisans mezunları için önemli bir fırsat sunuyor. Peki, POMEM başvuruları ne zaman? 2025 Polis alımı başvuruları başladı mı, başvurular nereden, nasıl yapılır?
33. Dönem POMEM başvuruları için geri sayım başladı. Polis olmak isteyen binlerce aday, başvuru tarihleri ve şartlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da başvuruların yıl sonunda başlaması bekleniyor. POMEM'e başvurmak isteyen adayların hem fiziki hem de akademik kriterleri karşılaması gerekiyor. Başvurular ile ilgili bütün detaylar haberin devamında yer alıyor.
POMEM BAŞVURULARI NE ZAMAN?
33. Dönem POMEM alım süreci için resmi duyuru henüz yapılmamış olsa da, önceki dönemlere bakıldığında alımların yıl sonunda duyurulduğu görülüyor. Örneğin 32. Dönem POMEM için başvurular 21 Kasım – 9 Aralık 2024 tarihleri arasında kabul edilmişti. Bu sene de aynı zaman diliminde, yani Kasım–Aralık aylarında başvuru sürecinin başlayacağı tahmin ediliyor.
POMEM BAŞVURULARI NEREDEN YAPILIR?
POMEM başvuruları, Polis Akademisi Başkanlığı'nın resmi web sitesi üzerinden, e-Devlet sistemine entegre şekilde gerçekleştirilir. Adaylar, e-Devlet şifreleriyle sisteme giriş yaparak, Polis Akademisi'nin açtığı POMEM başvuru sayfasına yönlendirilirler.
POMEM BAŞVURULARINASIL YAPILIR?
POMEM başvurusu, yayınlanan kılavuz doğrultusunda adım adım elektronik ortamda yapılır. Aday:
- E-Devlet üzerinden Polis Akademisi'nin POMEM başvuru sayfasına girer,
- Başvuru formunu doldurur,
- Formun altında yer alan "Aday Başvurusunu Kaydet" butonuna basarak başvurusunu tamamlar.
POMEM BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
33. Dönem POMEM başvuru kılavuzu yayımlandığında şartlar netleşecek olsa da, önceki dönemlerin koşulları şu şekildeydi:
- T.C. vatandaşı olmak
- Lisans ya da ön lisans mezunu olmak (veya denklik belgesi kabul edilen yurtdışı yüksekokullardan mezun olmak)
- Kpss'den Bakanlıkça belirlenen taban puanı veya üzerinde puan almış olmak
- 01 Ocak tarihi itibarıyla 30 yaşından gün almamış olmak
- Kadın adayların en az 162 cm, erkek adayların en az 167 cm boyunda olması
- Beden Kitle İndeksi (BKİ) 18 ile 27 arasında olmak
- Silahlı görev yapmaya hukuki engelinin bulunmaması
- Sağlık şartları açısından yönetmelik kriterlerini karşılamak
- Geçmişte belirli suçlardan hüküm giymemiş veya devam eden soruşturma/kovuşturma süreci olmaması
- Siyasi parti üyeliği bulunmadığına dair yazılı beyan
- Alkol, uyuşturucu ya da uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmemiş olması
- Kamu haklarından mahrum olmamak
- Daha önce polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak
- Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucunun olumlu olması