POMEM başvuruları ne zaman? 2025 Polis alımı başvuruları başladı mı, başvurular nereden, nasıl yapılır, polislik şartları neler?

33. Dönem POMEM başvuruları için geri sayım başladı. Polis olmak isteyen binlerce aday, başvuru tarihleri ve şartlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da başvuruların yıl sonunda başlaması bekleniyor. POMEM'e başvurmak isteyen adayların hem fiziki hem de akademik kriterleri karşılaması gerekiyor. Başvurular ile ilgili bütün detaylar haberin devamında yer alıyor.

POMEM BAŞVURULARI NE ZAMAN?

33. Dönem POMEM alım süreci için resmi duyuru henüz yapılmamış olsa da, önceki dönemlere bakıldığında alımların yıl sonunda duyurulduğu görülüyor. Örneğin 32. Dönem POMEM için başvurular 21 Kasım – 9 Aralık 2024 tarihleri arasında kabul edilmişti. Bu sene de aynı zaman diliminde, yani Kasım–Aralık aylarında başvuru sürecinin başlayacağı tahmin ediliyor.

POMEM BAŞVURULARI NEREDEN YAPILIR?

POMEM başvuruları, Polis Akademisi Başkanlığı'nın resmi web sitesi üzerinden, e-Devlet sistemine entegre şekilde gerçekleştirilir. Adaylar, e-Devlet şifreleriyle sisteme giriş yaparak, Polis Akademisi'nin açtığı POMEM başvuru sayfasına yönlendirilirler.

POMEM BAŞVURULARINASIL YAPILIR?

POMEM başvurusu, yayınlanan kılavuz doğrultusunda adım adım elektronik ortamda yapılır. Aday:

E-Devlet üzerinden Polis Akademisi'nin POMEM başvuru sayfasına girer,

Başvuru formunu doldurur,

Formun altında yer alan "Aday Başvurusunu Kaydet" butonuna basarak başvurusunu tamamlar.

POMEM BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

33. Dönem POMEM başvuru kılavuzu yayımlandığında şartlar netleşecek olsa da, önceki dönemlerin koşulları şu şekildeydi: