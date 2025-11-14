Polonya Hollanda hangi kanalda? Polonya Hollanda maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?

Polonya Hollanda maçı hangi kanalda? Polonya Hollanda Dünya Kupası eleme maçına saatler kaldı. Maç öncesi Polonya Hollanda maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Polonya Hollanda maçını hangi kanal veriyor? İşte Polonya Hollanda maçı yayın bilgisi haberimizde...

POLONYA HOLLANDA MAÇI HANGİ KANALDA?

Bu akşam Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Polonya ile Hollanda karşı karşıya geliyor. Karşılaşma 14 Kasım 2025 tarihinde Türkiye saatiyle 22.45'te oynanacak.

Maç, Avrupa Elemeleri'nin G Grubu kapsamında düzenleniyor. G Grubu'nda Polonya ve Hollanda'nın yanı sıra Finlandiya, Litvanya ve Malta bulunuyor.

Grup formatına göre ilk sırayı alan takım Dünya Kupası finallerine doğrudan katılma hakkı elde ederken ikinci sıradaki takım play-off aşamasına kalıyor.

İki takım arasında oynanan son resmi karşılaşma 4 Eylül 2025 tarihinde yapılmış ve mücadele 1-1 eşitlikle tamamlanmıştı.

Karşılaşmanın Polonya'nın başkenti Varşova'daki ulusal stadyumda oynanması planlanıyor ve maç için bilet fiyatları alt kategoride yaklaşık 44 euro seviyesinden başlıyor.

Polonya Hollanda maçı EXXEN'den canlı olarak yayınlanacak. Polonya Hollanda maçını EXXEN kullanıcıları şifresiz olarak canlı yayın ile platform üzerinden izleyebilecekler.

POLONYA HOLLANDA MAÇI SAAT KAÇTA?

Polonya Hollanda maçı bu akşam saat 22.45'te başlayacak. Maç EXXEN'den canlı olarak izlenebilecek.