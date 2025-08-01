Polislik başvuruları ne zaman 2025?

2024 yılı alım süreci referans alındığında, 2025 yılı polislik başvurularının Kasım ayında başlaması bekleniyor. İçişleri Bakanlığı'nın açıklamalarına göre 2025 yılında yaklaşık 12 bin polis alımı yapılması planlanıyor. Polislik başvurusu yapmak isteyen adayların bazı temel şartları sağlamaları gerekiyor ve başvurular yalnızca e-Devlet sistemi üzerinden yapılacak.

POLİSLİK BAŞVURULARI 2025 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2025 yılında polis olmak isteyen binlerce aday, başvuru tarihlerini sabırsızlıkla bekliyor. Polis Akademisi tarafından gerçekleştirilen Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM), Polis Meslek Yüksekokulu ( Pmyo ) ve Polis Amirleri Eğitim Merkezi ( Paem ) alımları için başvuru süreci her yıl olduğu gibi belirli bir takvime göre yürütülmektedir. 2024 yılı alım süreci referans alındığında, 2025 yılı polislik başvurularının Kasım ayında başlaması beklenmektedir.

GEÇMİŞ DÖNEMLERE GÖRE TAHMİNİ TARİH

Polislik alımları genellikle yılın ikinci yarısında yapılmaktadır. 2024 yılında 32. dönem POMEM başvuruları Kasım ayında alınmıştı. Bu sebeple 33. dönem başvurularının da benzer şekilde Kasım 2025 içinde başlatılması bekleniyor. PMYO içinse başvurular genellikle ilkbahar döneminde yapılmaktadır.

KONTENJANLAR VE ALIM SAYISI

İçişleri Bakanlığı'nın açıklamalarına göre 2025 yılında yaklaşık 12 bin polis alımı yapılması planlanmaktadır. Bu alımların büyük çoğunluğunu POMEM kontenjanları oluşturacaktır. Tahmini kontenjan dağılımı şu şekildedir:

• Lisans mezunu: 9.600 kişi

• Ön lisans mezunu: 2.400 kişi

• Kadın aday kontenjanı: %20 civarında

• Şehit ve gazi yakınlarına özel kontenjan: %10'a kadar ek avantaj

Bu alımlar Türkiye genelinde hizmet veren Polis Meslek Eğitim Merkezlerinde eğitime alınacak adaylar için geçerlidir.

POLİS ALIMLARINDA ARANAN ŞARTLAR

Polislik başvurusu yapmak isteyen adayların bazı temel şartları sağlamaları gerekmektedir. 2025 yılı için geçerli olması beklenen genel şartlar şunlardır:

• Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

• Lise, ön lisans veya lisans mezunu olmak

• Erkek adaylar için en az 167 cm, kadın adaylar için en az 162 cm boy

• Vücut kitle indeksinin 18 ile 27 arasında olması

• Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya engel teşkil edecek bir sağlık sorununun olmaması

• Kamu haklarından mahrum olmamak

• Herhangi bir yüz kızartıcı suçtan hüküm giymemiş olmak

• Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç almak

• KPSS puanı lisans için en az 60 (P3), ön lisans için en az 65 (P93)

• 01 Ocak 2025 tarihi itibarıyla 30 yaşından gün almamış olmak

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

Başvurular yalnızca e-Devlet sistemi üzerinden yapılacaktır. Adayların T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifresi ile Polis Akademisi Başkanlığı'nın ilgili başvuru ekranına giriş yapmaları gerekecek. Başvuru sırasında şu belgeler istenebilir:

• Mezuniyet belgesi

• KPSS sonuç belgesi

• Nüfus cüzdanı fotokopisi

• Biyometrik fotoğraf

• Erkek adaylar için askerlik durum belgesi

• Sağlık beyan formu

Başvuru tamamlandıktan sonra adaylar ön sağlık kontrolü, fiziki yeterlilik sınavı ve mülakat süreçlerinden geçirilecektir.

PAEM VE İÇ GÜVENLİK FAKÜLTESİ BAŞVURULARI

Polis Akademisi çatısı altında yer alan bir diğer eğitim kurumu da Paem'dir. Komiser yardımcısı olmak isteyen adaylar bu programa başvurabilir. 2025 yılında PAEM kapsamında 500 kişilik bir alım yapılması beklenmektedir. Bu kontenjanın 400'ü erkek, 100'ü kadın adaylardan oluşacaktır.

Ayrıca, liselerden mezun olan öğrenciler için özel olarak İç Güvenlik Fakültesi kapsamında öğrenci kabulü yapılmaktadır. Bu programda ise eşit ağırlık, sayısal ve sözel puan türlerine göre belirlenen taban puanlar üzerinden sıralama yapılacaktır.

SINAV VE DEĞERLENDİRME SÜRECİ

Başvurusu kabul edilen adaylar üç aşamalı bir değerlendirme sürecinden geçer:

1. Ön sağlık kontrolü: Adayın boy, kilo ve sağlık durumu değerlendirilir.

2. Fiziki yeterlilik sınavı: Belirli parkurlarda süreli koşular ve engel aşma gibi testler yapılır.

3. Sözlü mülakat: Adayın iletişim becerileri, genel kültürü ve mesleğe uygunluğu değerlendirilir.

Tüm aşamalardan başarıyla geçen adaylar Polis Meslek Eğitim Merkezlerinde eğitime başlar.