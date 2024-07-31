PMYO başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2 bin 500 Polis alımı PMYO mülakat tarihi belli mi?

2024 PMYO (Polis Meslek Yüksekokulu) başvuru sonuçları henüz açıklanmamış olup, sonuçların açıklanma tarihi de Polis Akademisi tarafından duyurulmadı. Sonuçlar açıklandığında, adaylar mülakat ve parkur sınavı tarihlerine dair bilgilere de erişebilecekler. Peki, PMYO başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2 bin 500 Polis alımı PMYO mülakat tarihi belli mi?

PMYO SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından 2.000 erkek, 500 kadın alımı için başvurular 29 Temmuz'da son buldu. Başvuru sonuçlarına dair tarih detayı ise henüz paylaşılmadı. Önümüzdeki günlerde sonuçların erişime açılması bekleniyor.

POLİSLİK SINAVLARI NE ZAMAN?

2024 yılı PMYO fiziki yeterlilik ve mülakat sınavlarına dair tarih bilgisi Polis Akademisi tarafından ilan edilecek. Alıma ilişkin sınav takvimi Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden ( www.pa.edu.tr ) yayımlanacak.