Plaka kaybolduğunda ne yapılır, nereye başvurulur? Plaka çalınırsa ne olur, ne yapılmalı? Kayıp plaka çıkarma ücreti ne kadar?

Araç sahipleri için en büyük kabuslardan biri, araçlarının plakasının kaybolması veya çalınmasıdır. Plaka, aracın kimliğini belirleyen, kime ait olduğunu gösteren ve trafikteki hareketlerini kontrol eden zorunlu bir parçadır. Plakanın kaybolması veya çalınması durumunda atılacak adımların bilinmemesi, çeşitli hukuki ve mali sorunlara yol açabilir. Peki, plaka kaybolduğunda ne yapılmalı, nereye başvurulur? Plaka çalınırsa ne olur, ne yapılmalı? Kayıp plaka çıkarma ücreti ne kadar? Haberimizde, 2026 yılı itibarıyla plaka kaybı ve çalınması durumlarında izlenecek süreçleri, plaka basım ücretlerini ve e-Devlet üzerinden yapılabilecek işlemleri detaylı olarak ele alacağız.

PLAKA KAYBOLDUĞUNDA NE YAPILIR?

Plakanızın kaybolduğunu fark ettiğiniz anda, süreci hızla başlatmanız büyük önem taşır. Öncelikle kaybın nerede ve ne zaman gerçekleştiğini not almak, ileride yapılacak işlemler için faydalı olacaktır.

Araçlarda iki plaka bulunurken, motosikletlerde sadece bir adet plaka vardır. Bu nedenle kayıp plaka işlemleri araç türüne göre değişiklik gösterebilir.

Kaybolan plaka için ilk adım, durumu ilgili asayiş birimlerine bildirmektir. Plakanın kötü niyetli kişilerin eline geçmesini önlemek için ihbar çok önemlidir. Başvuru sırasında kimlik ve araç ruhsatı gibi belgeler yanınızda olmalıdır.

İki plakanın kaybolması veya çalınması durumunda, plakanın yeni bir tescil plaka numarasıyla değiştirilmesi zorunludur. Bu işlem, araç sahibinin yerleşim yeri adresinin bulunduğu trafik tescil kuruluşunda gerçekleştirilir.

Motosiklet veya motorlu bisikletlerde tek plaka kaybolduysa, plaka değişikliği zorunlu olup, yine tescil kuruluşuna dilekçeyle başvuru yapılmalıdır.

PLAKA ÇALINIRSA NE OLUR, NE YAPILMALI?

Plakanın çalınması, kaybolmasından daha ciddi sonuçlar doğurabilir çünkü plaka suç amacıyla kullanılabilir. Çalınan bir plaka ile yapılan trafik ihlalleri veya yasadışı faaliyetlerde, araç sahibi sorumlu tutulabilir.

Bu nedenle plakanın çalındığını fark ettiğinizde, aşağıdaki adımlar mutlaka izlenmelidir:

Asayiş birimlerine başvurun: Plakanızın çalındığını bildirerek, kayıp veya çalıntı plaka kaydının sisteme işlenmesini sağlayın.

Araç ruhsat ve kimlik belgelerinizi hazırlayın: Başvuru sırasında yetkililere sunmanız gerekir.

Tescil plakasının değiştirilmesini sağlayın: İki plakanın da çalınması durumunda, yeni bir harf ve numara grubu tahsis edilir ve ruhsat yenilenir.

Bu adımlar atılmadığında, plakanızın kötü niyetli kişilerce kullanılması halinde hukuki ve mali sorunlarla karşılaşmanız kaçınılmaz olabilir.

KAYIP PLAKA ÇIKARMA ÜCRETİ NE KADAR?

2026 yılı itibarıyla kayıp plaka basım ücreti 850 TL olarak belirlenmiştir. Bu ücret, plaka yenileme işlemi kapsamında uygulanır ve durum şu şekilde özetlenebilir:

İkamet ili ile plaka ili farklıysa plaka değişimi yapılabilir.

Sadece bir plaka kaybolduysa, aynı plaka numarasıyla yeniden basım yapılabilir.

Her iki plaka kaybolmuş veya çalınmışsa, tamamen yeni bir harf ve numara grubu tahsis edilir ve ruhsat yenilenir.

Plaka basımı ve yenileme işlemlerinde aracın zorunlu mali sorumluluk sigortasının geçerli olması gerekir. Ayrıca muayene süresi dolmuş araçlarda muayene işlemlerinin tamamlanmış olması, sürecin sorunsuz ilerlemesini sağlar.

ARAÇ PLAKASININ BİRİ KAYBOLURSA NE YAPILIR?

Araç plakasının birinin kaybolması durumunda, diğer plaka yerinde duruyorsa, aynı plaka numarasıyla yeniden basım yapılabilir. İşlem için yine tescil kuruluşuna dilekçe verilmesi gerekir. Bu sayede araç plakası numarası değişmeden kaybolan plaka yerine yenisi takılabilir.

Motosikletlerde ise tek plaka kaybolduysa, tescil plakasının değiştirilmesi zorunludur. Her durumda, süreci hızla başlatmak, olası kötü niyetli kullanımların önüne geçmek için kritik bir adımdır.

E-DEVLETTEN KAYIP PLAKA BİLDİRİMİ NASIL YAPILIR?

Kayıp veya çalıntı plaka bildirimleri artık e-Devlet üzerinden de kolayca yapılabilmektedir. e-Devlet üzerinden yapılan bildirim sayesinde, ilgili kayıt sisteme işlenir ve tescil kuruluşunda işlem başlatılır.

Bildirimin adımları genel olarak şu şekildedir:

e-Devlet sistemine T.C. kimlik numaranızla giriş yapın.

"Kayıp Plaka Bildirimi" hizmetini seçin.

Araç bilgilerini ve kayıp/çalıntı durumunu eksiksiz doldurun.

Başvuruyu tamamlayın ve kaydı onaylayın.

Bu dijital işlem, zaman kaybını önler ve resmi kayıtların hızlı bir şekilde güncellenmesini sağlar.

Plaka kaybı veya çalınması, araç sahipleri için ciddi bir güvenlik ve hukuki sorundur. Yukarıda belirtilen adımların doğru bir şekilde takip edilmesi, sürecin hızlı ve sorunsuz ilerlemesini sağlar. 2026 yılı itibarıyla belirlenen 850 TL'lik plaka basım ücreti ile hem kayıp hem de çalıntı plakalar güvenli bir şekilde yenilenebilir.