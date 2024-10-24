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PKK üyesi Rojger kod adlı Ali Örek kim, öldü mü? TUSAŞ'a saldıran teröristler kimler?

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PKK üyesi Rojger kod adlı Ali Örek kim? TUSAŞ'ın Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik terör saldırısında 5 kişi şehit olurken, 22 kişi yaralandı. Etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin kimliği tespit edildi. Peki, TUSAŞ'a saldıran teröristler kimler?

Tusaş'a saldıran teröristler kimler? Saldırıyı gerçekleştiren teröristlerden birinin PKK üyesi Rojger kod adlı Ali Örek olduğu tespit edildi. PKK üyesi Rojger kod adlı Ali Örek öldü mü? Detaylar haberimizdedir…

TUSAŞ'A SALDIRAN TERÖRİSTLER KİMLER?

Tusaş'ın Ankara Kahramankazan tesislerine düzenlenen terör saldırısında, kalite kontrol görevlisi Cengiz Coşkun, Makina Mühendisi Zahide Güçlü, TUSAŞ çalışanı Hasan Hüseyin Canbaz, güvenlik görevlisi Atakan Şahin Erdoğan ve taksi şoförü Murat Arslan hayatını kaybetti. Teröristlerin, Kahramankazan'daki Arslan Taksi Durağı'na bağlı bir araca binip, Murat Arslan'ı öldürdükten sonra cesedini aracın bagajına gizlediği belirtildi.

PKK üyesi Rojger kod adlı Ali Örek kim, öldü mü? TUSAŞ'a saldıran teröristler kimler?

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, saldırıyı gerçekleştiren teröristlerden birinin kimliğinin tespit edildiğini ve PKK üyesi Rojger kod adlı Ali Örek olduğunu açıkladı. Diğer kadın teröristin kimlik tespit çalışmaları ise sürüyor. Öte yandan, saldırının ardından MİT ve TSK, Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik hava harekatı düzenleyerek 47 terörist mevzisini imha etti.

PKK üyesi Rojger kod adlı Ali Örek kim, öldü mü? TUSAŞ'a saldıran teröristler kimler?

Ankara'daki TUSAŞ saldırısında şehit verdiğimiz 5 kişinin katili olan teröristlerden birinin, PKK üyesi Rojger kod adlı Ali Örek olduğu belirlendi. Diğer kadın teröristin kimlik tespiti ise hala sürüyor.

PKK üyesi Rojger kod adlı Ali Örek kim, öldü mü? TUSAŞ'a saldıran teröristler kimler?
Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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