Zehra Sebat kimdir? PKK/KCK mensubu Zehra Sebat öldürüldü mü?
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), PKK/KCK mensubu Zehra Sebat'ı etkisiz hale getirdi. Zehra Sebat, 2011 yılında örgütün kırsal kadrolarına katılmış ve Irak'ın kuzeyinde faaliyet göstermişti. Peki, Zehra Sebat kimdir ve nasıl etkisiz hale getirildi?
MİT'in istihbarat ağı sayesinde, Zehra Sebat ve beraberindeki Serhat Erdoğan'ın Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarına yönelik saldırı hazırlığında olduğu tespit edildi. Eylem planları deşifre edilen teröristler, Irak/Hakurk kırsalında düzenlenen nokta operasyonuyla etkisiz hale getirildi. Peki, Zehra Sebat kimdir? PKK/KCK mensubu Zehra Sebat öldürüldü mü?
ZEHRA SEBAT KİMDİR?
PKK/KCK mensubu Zehra Sebat, 2011 yılında örgüte katılarak Irak/Gare'de silahlı eğitim aldı. Uzun süre Irak'ın kuzeyinde faaliyet gösteren Sebat, son olarak Hakurk'ta YJA Star kadın yapılanması içinde yer alıyordu. MİT'in başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirilen Zehra Sebat, örgütün önemli isimlerinden biriydi.
PKK/KCK MENSUBU ZEHRA SEBAT ÖLDÜRÜLDÜ MÜ?
Operasyon kararı alınması akabinde haklarında terör suçundan aranma kaydı bulunan Zehra Sebat ve Serhat Erdoğan Irak/ Hakurk kırsalında nokta operasyon ile etkisiz hale getirildi.