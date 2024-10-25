İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı kategoride aranan PKK/KCK'lı terörist "Faraşin-Bedran" kod adlı Ramazan Aktaş'ın, Mardin'in Artuklu ilçesinde etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Peki, Ramazan Aktaş kimdir? PKK/KCK'lı terörist Ramazan Aktaş kaç yaşında, öldürüldü mü? Detaylar haberimizde...

RAMAZAN AKTAŞ KİMDİR?

Kırmızı kategoride aranan PKK/KCK üyesi 'Faraşin-Bedran' kod adlı Ramazan Aktaş'ın, Artuklu ilçesinde bulunduğu eve yönelik olarak 'Gürz-19 Operasyonu' gerçekleştirildi. Operasyon sırasında, bölücü terör örgütü adına kırsal alanda faaliyet gösteren ve eylem hazırlığında olduğu tespit edilen terörist, çıkan çatışmada etkisiz hale getirildi.

Ev aramasında çeşitli mühimmat ve malzemeler ele geçirildi. Bu malzemeler arasında 1 adet M16 tüfek, 1 adet AKİS tüfek, 5 dolu M16 şarjörü, 5 dolu AKİS şarjörü, 4 el bombası, 2 taşınır powerbank, 3 dürbün, 1 mühimmat yeleği, 1 sırt çantası, 1 termal şemsiye, 1 termal güneş paneli, 4 hilti şarj aleti, 1 ses kayıt cihazı ve 1 el feneri bulunuyor. Bu operasyon, güvenlik güçlerinin terörle mücadele konusundaki kararlılığını bir kez daha ortaya koymuş oldu.

BAKAN YERLİKAYA NE DEDİ?

Bakan Yerlikaya X hesabından yaptığı açıklamada, 'Kırmızı kategoride aranan PKK/KCK terör örgütü mensubu Faraşin-Bedran (Kod adlı) Ramazan Aktaş Mardin'in Artuklu ilçesinde bir eve düzenlenen "GÜRZ-19" Operasyonunda çıkan çatışmada etkisiz hale getirildi. Hainlere nefes aldırmayacağız. Operasyonlarımız yılın 365 günü kararlılıkla sürecek' ifadelerini kullandı.