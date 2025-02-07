Piyasa dizisi konusu ne? Piyasa dizisi oyuncu kadrosunda kimler var, hangi kanalda?

Kanal D'nin, başrollerinde Alp Navruz ve İlayda Alişan'ı buluşturan dizisi Piyasa; medya, magazin ve dizi dünyasındaki aşk, ihanet ve güç mücadelesini odağına alacak. Yapımını Pastel Film'in üstlendiği Piyasa izleyiciyle buluşmak için gün sayıyor. Başarılı senarist Mehmet Barış Günger'in kaleme aldığı dizide usta isim Serdar Gözelekli yönetmen koltuğunda oturuyor. Peki, Piyasa dizisi konusu ne? Piyasa dizisi oyuncu kadrosunda kimler var, hangi kanalda?

PİYASA DİZİSİ KONUSU NE?

Kanal D'nin yeni dizisi "Piyasa", medya, magazin ve dizi dünyasındaki aşk, ihanet ve güç mücadelelerini konu alıyor. Dizi, sırlarla dolu hayatların kesiştiği bir dünyayı izleyiciye sunmayı hedefliyor.

PİYASA DİZİSİ OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Alp Navruz: Kenan Akın

İlayda Alişan: Münevver

Zuhal Olcay: Keriman Akın

Fırat Altunmeşe: Adar

Yurdaer Okur: Şefik

Ayça Bingöl: (Gülben Ergen'in yerine dahil oldu)

Damla Colbay

Vural Şahanoğlu

Aydan Burhan

Asya Kasap

Halil Demir

Hilmi Ahıska

Metehan Parıltı