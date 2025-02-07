Piyasa dizisi konusu ne? Piyasa dizisi oyuncu kadrosunda kimler var, hangi kanalda?
Piyasa adlı dizinin konusu ve oyuncu kadrosu merak konusu oldu. Dizide hangi oyuncuların yer aldığı ve hangi kanalda yayınlanacağı araştırılıyor. Peki, Piyasa dizisi konusu ne? Piyasa dizisi oyuncu kadrosunda kimler var, hangi kanalda?
Kanal D'nin, başrollerinde Alp Navruz ve İlayda Alişan'ı buluşturan dizisi Piyasa; medya, magazin ve dizi dünyasındaki aşk, ihanet ve güç mücadelesini odağına alacak. Yapımını Pastel Film'in üstlendiği Piyasa izleyiciyle buluşmak için gün sayıyor. Başarılı senarist Mehmet Barış Günger'in kaleme aldığı dizide usta isim Serdar Gözelekli yönetmen koltuğunda oturuyor. Peki, Piyasa dizisi konusu ne? Piyasa dizisi oyuncu kadrosunda kimler var, hangi kanalda?
PİYASA DİZİSİ KONUSU NE?
Kanal D'nin yeni dizisi "Piyasa", medya, magazin ve dizi dünyasındaki aşk, ihanet ve güç mücadelelerini konu alıyor. Dizi, sırlarla dolu hayatların kesiştiği bir dünyayı izleyiciye sunmayı hedefliyor.
PİYASA DİZİSİ OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?
Alp Navruz: Kenan Akın
İlayda Alişan: Münevver
Zuhal Olcay: Keriman Akın
Fırat Altunmeşe: Adar
Yurdaer Okur: Şefik
Ayça Bingöl: (Gülben Ergen'in yerine dahil oldu)
Damla Colbay
Vural Şahanoğlu
Aydan Burhan
Asya Kasap
Halil Demir
Hilmi Ahıska
Metehan Parıltı