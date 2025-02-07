İstanbul'da bayrak değişimi! Kongrede konuşan Erdoğan, Bahçeli'nin son durumunu anlattı

Kongrede konuşan Erdoğan, Bahçeli'nin son durumunu anlattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, billboardlarda okuduğu yazı üzerinden İmamoğlu'na yüklendi

Billboardlarda okuduğu yazı üzerinden İmamoğlu'na yüklendi
Sahte içki kabusu büyüyor! İstanbul ve Ankara'da 103 can kaybı

Ankara ve İstanbul'da toplam 103 kişi hayatını kaybetti
Ünlü su markasına dehşete düşüren suçlama: Otizm ve kansere yol açıyor

Ünlü su markasına dehşete düşüren suçlama: Otizm ve kansere yol açıyor

Piyasa dizisi konusu ne? Piyasa dizisi oyuncu kadrosunda kimler var, hangi kanalda?

Piyasa dizisi konusu ne? Piyasa dizisi oyuncu kadrosunda kimler var, hangi kanalda?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Piyasa adlı dizinin konusu ve oyuncu kadrosu merak konusu oldu. Dizide hangi oyuncuların yer aldığı ve hangi kanalda yayınlanacağı araştırılıyor. Peki, Piyasa dizisi konusu ne? Piyasa dizisi oyuncu kadrosunda kimler var, hangi kanalda?

Kanal D'nin, başrollerinde Alp Navruz ve İlayda Alişan'ı buluşturan dizisi Piyasa; medya, magazin ve dizi dünyasındaki aşk, ihanet ve güç mücadelesini odağına alacak. Yapımını Pastel Film'in üstlendiği Piyasa izleyiciyle buluşmak için gün sayıyor. Başarılı senarist Mehmet Barış Günger'in kaleme aldığı dizide usta isim Serdar Gözelekli yönetmen koltuğunda oturuyor. Peki, Piyasa dizisi konusu ne? Piyasa dizisi oyuncu kadrosunda kimler var, hangi kanalda?

PİYASA DİZİSİ KONUSU NE?

Kanal D'nin yeni dizisi "Piyasa", medya, magazin ve dizi dünyasındaki aşk, ihanet ve güç mücadelelerini konu alıyor. Dizi, sırlarla dolu hayatların kesiştiği bir dünyayı izleyiciye sunmayı hedefliyor.

Piyasa dizisi konusu ne? Piyasa dizisi oyuncu kadrosunda kimler var, hangi kanalda?

PİYASA DİZİSİ OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Alp Navruz: Kenan Akın

İlayda Alişan: Münevver

Zuhal Olcay: Keriman Akın

Fırat Altunmeşe: Adar

Yurdaer Okur: Şefik

Ayça Bingöl: (Gülben Ergen'in yerine dahil oldu)

Damla Colbay

Vural Şahanoğlu

Aydan Burhan

Asya Kasap

Halil Demir

Hilmi Ahıska

Metehan Parıltı

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
img

Ege'deki depremler sonrası İzmir'de çekilen görüntü endişelendirdi
img

Esad'ın en sevdiği profesörünü protestolar yıktı
img

Türkiye'de tatil gün sayısı artacak
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Haldeki fiyat etiketini gösteren esnaf isyan etti: Sadece nakliye parası çıkıyor

Haldeki fiyat etiketini gösteren esnaf duruma isyan etti
Ahmet Çakar Galatasaray-Adana Demirspor maçının kaç kaç biteceğini tahmin etti

Galatasaray-Adana Demirspor maçının kaç kaç biteceğini tahmin etti
Esnek çalışma modelinin detayları belli oldu

Türkiye'de tatil gün sayısı artacak
Eve erken gelen koca, karısını başkasıyla görünce çılgına döndü

Eve erken gelen koca, karısını başkasıyla görünce çılgına döndü
Ankette büyük sürprizler var! İşte AK Parti'ye oy veren seçmenlerin en sevdiği siyasetçiler

İşte AK Parti'ye oy veren seçmenlerin en sevdiği siyasetçiler
Livakovic rekor bedelle Bayern Münih'e transfer oluyor

Rekor bedelle dünya devine transfer oluyor

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.