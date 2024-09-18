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Pınar Deniz hamile mi? Pınar Deniz kaç aylık hamile?

Pınar Deniz hamile mi? Pınar Deniz kaç aylık hamile?
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Yaklaşık bir buçuk yıldır aşk yaşayan oyuncu Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım, birlikteliklerini resmileştirme kararı aldı? Peki, Pınar Deniz hamile mi?

Kaan Yıldırım, geçtiğimiz yıl İngiltere'nin Cambridge eyaletinde Pınar Deniz'e evlenme teklifi etmiş ve "Evet" yanıtını almıştı.

PINAR DENİZ HAMİLE Mİ?

Uzun süredir kendisi gibi oyuncu Kaan Yıldırım ile aşk yaşayan Pınar Deniz'in bir süredir hamile olduğu ve bu sebeple de düğünü erkene çektiği söyleniyordu.

Kendisine gelen birçok projeyi şimdilerde reddeden Deniz, muhabirlerin hamilelik sorusu karşısında şaşırdı. Ünlü isim, "Hamile olsam size söyler miyim?" diyerek güldü.

"Kıpkırmızı oldum" diyen Pınar Deniz, açıklamasını, "Eylül ayında evleniyoruz. Kısmet bakalım. Hiç bir şey söylemek istemiyorum, evleniyoruz ve mutluyuz" sözleriyle noktaladı.

PINAR DENİZ KİMDİR?

Arap kökenli bir ailenin çocuğu olarak 4 Kasım 1993'te Adana'da doğdu ve iki yaşından itibaren İstanbul, Tarabya'da büyüdü. İstanbul Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık bölümünden mezun oldu. İlk oyunculuk deneyimini 2014 yılında Star TV'de yayımlanan Sil Baştan adlı dizide Evrim karakterini canlandırarak yaşadı. Şarkıcı Murat Dalkılıç'ın Yani adlı şarkısının klibinde oynadı. 2016-2018 yılları arasında Kanal D'de yayımlanan Vatanım Sensin adlı dizide Yıldız karakterini canlandırdı. 2018 yılında FOX'ta yayınlanan, başrolünü Berk Cankat'la paylaştığı Bir Deli Rüzgar dizisinde Gökçe karakterini canlandırdı. Netflix'te yayınlanan Aşk 101 dizisinde Burcu karakterini canlandırdı. 2021 yılında Kanal D ekranlarında yayınlanmaya başlayan Yargı dizisinde Aşk 101'de birlikte rol aldığı Kaan Urgancıoğlu ile başrolleri paylaşmakta ve "Ceylin Erguvan" karakterini canlandırmaktadır.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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