Peygamberimiz ne zaman doğdu? Hz Muhammed ne zaman, nerede doğdu?

Müslümanlar tarafından "Mevlid Kandili" olarak anılan bu özel gün, her yıl dualar ve ibadetlerle idrak edilirken, "Peygamber Efendimiz ne zaman doğdu?" sorusu da gündeme gelmektedir. Bu anlamlı geceyle ilgili ayrıntılar ve Hz. Muhammed'in doğumuyla ilgili bilgiler, hem manevi değer taşıması hem de tarihi kaynaklarda geçen bilgiler nedeniyle ilgiyle takip ediliyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

HZ MUHAMMED NE ZAMAN DOĞDU?

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v.), İslam tarihinin en kıymetli şahsiyetlerinden biri olarak, 571 yılında Mekke'de dünyaya gelmiştir. Doğumu, Rebîü'l-Evvel ayının 12'sine denk gelen bir Pazartesi sabahı, tan yeri ağarırken gerçekleşmiştir. Miladi takvime göre bu tarih, 20 Nisan 571 gününe tekabül etmektedir.

HZ MUHAMMED NE ZAMAN VEFAT ETTİ?

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v.), hicretin on birinci yılı Rebîü'l-Evvel ayının başlarında hastalandı. Gün geçtikçe durumu ağırlaşan Efendimiz, 12 Rebîü'l-Evvel Pazartesi sabahı, çevresindekilerin duyabileceği bir sesle, "Namaza dikkat edin, kölelerin haklarını gözetin" şeklinde son nasihatlerini dile getirdi. Ardından şehadet parmağını göğe kaldırarak "Refîk-ı A'lâ'ya!" (Yüce dosta) dedi ve ruhunu Rabbine teslim etti. İlahi vahyin ilk muhatabı, insanlığın en yüce rehberi olan Hz. Muhammed, 23 yıl süren peygamberlik hayatı boyunca insanları hakikate çağırdı; 13 yıl Mekke'de, 10 yıl ise Medine'de İslam'ın yayılması için mücadele verdi. Vefatı, sahabeleri ve tüm ümmeti derin bir hüzne boğdu; ardında ise çağları aşan bir inanç, ahlak ve adalet mirası bıraktı.

HZ MUHAMMED'İN KAÇ ÇOCUĞU VAR?

Hz. Muhammed'in (s.a.v) evliliklerinden dünyaya gelen çocukları, İslam tarihinin en çok merak edilen konularından biridir. Efendimiz, ilk eşi Hz. Hatice ile olan evliliğinden altı çocuk sahibi olmuştur: Kasım, Zeynep, Rukiyye, Ümmü Gülsüm, Fatıma ve Abdullah. Bu çocuklardan erkek olanlar henüz küçük yaşlardayken vefat etmiştir. Kız çocukları ise büyümüş, ancak genç yaşlarda hayata gözlerini yummuştur. Hz. Muhammed'in (s.a.v) Hz. Mariye ile olan evliliğinden ise sadece bir oğlu olmuştur: İbrahim. Ne yazık ki İbrahim de bebeklik döneminde vefat etmiştir. Peygamber Efendimizin çocukları arasında yalnızca Hz. Fatıma, kendisinin vefatından sonra bir süre daha yaşamış ve soyu onun üzerinden devam etmiştir. Bu yönüyle Hz. Muhammed'in aile hayatı, sabır ve teslimiyetin en derin örneklerini içinde barındırmaktadır.

MEVLİD KANDİLİ NE ZAMAN?

İslam alemi için büyük manevi anlam taşıyan Mevlid Kandili, 2025 yılında 3 Eylül Çarşamba gününe denk geliyor. Hz. Muhammed'in (s.a.v.) dünyaya gelişinin yıl dönümü olan bu özel gece, Müslümanlar tarafından ibadet, dua ve salavatlarla idrak edilecek. Her yıl Rebîü'l-Evvel ayının 12. gecesi olarak kabul edilen Mevlid Kandili, rahmet ve bereketin arttığı zamanlardan biri olarak görülüyor. 3 Eylül gecesi camilerde düzenlenecek programlar ve bireysel ibadetlerle bu mübarek gece coşkuyla karşılanacak.