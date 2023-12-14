Peru, Güney Amerika'nın batısında yer alan büyüleyici bir ülkedir. And Dağları'nın zirvelerinden Amazon Ormanları'na kadar uzanan çeşitli coğrafyası ve zengin kültürel mirası ile göz dolduran Peru, turistlerin ilgisini çekmeye devam ediyor. İşte, Peru'nun coğrafi konumu, başkenti ve para birimiyle ilgili detaylar...

Peru nerede, hangi kıtada? Peru hangi dili konuşuyor?

Peru, And Dağları'nın muazzam manzaralarından Amazon Ormanları'nın gizemli derinliklerine kadar uzanan bir ülke olarak büyüleyici bir destinasyondur. Nuevo Sol'un yaygın olarak kullanılması, ülkenin ekonomik dinamizmini yansıtırken, başkent Lima da kültürel çeşitliliği ve modern yaşam tarzını sergilemektedir. Peru, her yıl binlerce ziyaretçiyi ağırlayarak Güney Amerika'nın gözde destinasyonlarından biri olmaya devam ediyor.

PERU COĞRAFİ KONUMU

Peru, Güney Amerika kıtasının batısında yer alır. Kuzeyde Ekvador, doğuda Kolombiya ve Brezilya, güneyde Şili, batıda ise Pasifik Okyanusu ile çevrilidir. Ülkenin coğrafi çeşitliliği, dağlar, vadiler, ormanlar ve sahil şeridi ile dikkat çeker.

PERU'NUN BAŞKENTİ NERESİ?

Peru'nun başkenti Lima'dır. Bu büyük metropol, Pasifik kıyısında yer alır ve tarihi zenginlikleri, renkli pazarları ve modern altyapısı ile tanınır. Lima, ülkenin kültürel ve ekonomik merkezi konumundadır.

PERU PARA BİRİMİ

Peru'nun resmi para birimi Nuevo Sol (PEN)'dir. Nuevo Sol, ülkede yaygın olarak kullanılan ve turistlerin alışverişlerini yaparken tercih ettiği bir para birimidir.