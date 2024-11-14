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Perşembe hangi diziler var? 14 Kasım Perşembe TV'de bu akşamki diziler

Perşembe hangi diziler var? 14 Kasım Perşembe TV'de bu akşamki diziler
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Perşembe günü TV'de bu akşam hangi diziler var merak ediliyor. Perşembe dizileri, TV yayın akışında yer aldı. Bugün 14 Kasım 2024 Perşembe günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Bu akşam dizi izlemek isteyenler, bugün hangi diziler var, araştırıyor. Peki, Perşembe hangi diziler var 2024? Perşembe günü dizileri! İşte Perşembe akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı...

Perşembe günleri hangi diziler var? Perşembe günleri Tv'de hangi diziler var merak ediliyor. Bugün 14 Kasım 2024 Perşembe günü Kanal D'de, NOW Tv'de, Star Tv'de, Show Tv'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Perşembe hangi diziler var 2024? İşte Perşembe akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı haberimizde...

PERŞEMBE HANGİ DİZİLER VAR?

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Bu Sabah

10:00 Siyah Kalp

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Siyah Kalp

00:15 Sandık Kokusu

03:00 Kızılcık Şerbeti

05:00 Deha

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Afili Aşk

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Uzak şehir

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Bizi Birleştiren Hayat

17:15 Bizi Birleştiren Hayat

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 İnci Taneleri

00:15 Uzak şehir

02:15 Güllerin Savaşı

04:15 Poyraz Karayel

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Güne Başlarken

09:45 Songül ve Uğur İle Sana Değer

13:00 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlasak

16:15 Söz

19:00 Star Haber

20:00 Yerli Dizi Tekrarı/ Sinema

01:30 Güzel Köylü

03:00 Baba Ocağı

05:30 Söz

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Sen Anlat Karadeniz

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Yabancı Sinema Kayıp Şehir

22:20 Yabancı Sinema Ölümcül Tutku

00:20 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru

01:20 Ateş Kuşları

04:10 Kalp Yarası

NOW TV YAYIN AKIŞI

07:30 İlk Bakış

08:00 Çalar Saat

10:45 Çağla İle Yeni Bir Gün

12:30 Hudutsuz Sevda

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce

19:00 Now Ana Haber

20:00 Hudutsuz Sevda

23:45 Yabani

02:30 Gizli Bahçe

05:00 Kefaret

06:00 Fatih Ürek ile Gelin Görümce

TRT1 YAYIN AKIŞI

08:50 Kod Adı Kırlangıç

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

13:15 Seksenler

14:30 Masumlar Apartmanı

17:45 Lingo Türkiye

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Yabancı Sinema Karınca Adam

22:30 Yabancı Sinema Buz Yolu

00:40 Yabancı Sinema Karınca Adam

02:25 Lingo Türkiye

03:30 Masumlar Apartmanı

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Dizi

07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

08:30 Aramızda Kalmasın

11:00 MasterChef Türkiye

12:45 İlkay Buharalı'yla Gerçekler

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye

00:15 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular

02:30 İlkay Buharalı'yla Gerçekler

04:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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