Perşembe hangi diziler var? 14 Kasım Perşembe TV'de bu akşamki diziler
Perşembe günü TV'de bu akşam hangi diziler var merak ediliyor. Perşembe dizileri, TV yayın akışında yer aldı. Bugün 14 Kasım 2024 Perşembe günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Bu akşam dizi izlemek isteyenler, bugün hangi diziler var, araştırıyor. Peki, Perşembe hangi diziler var 2024? Perşembe günü dizileri! İşte Perşembe akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı...
Perşembe günleri hangi diziler var? Perşembe günleri Tv'de hangi diziler var merak ediliyor. Bugün 14 Kasım 2024 Perşembe günü Kanal D'de, NOW Tv'de, Star Tv'de, Show Tv'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Perşembe hangi diziler var 2024? İşte Perşembe akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı haberimizde...
PERŞEMBE HANGİ DİZİLER VAR?
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Bu Sabah
10:00 Siyah Kalp
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Siyah Kalp
00:15 Sandık Kokusu
03:00 Kızılcık Şerbeti
05:00 DehaKANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Afili Aşk
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Uzak şehir
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Bizi Birleştiren Hayat
17:15 Bizi Birleştiren Hayat
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 İnci Taneleri
00:15 Uzak şehir
02:15 Güllerin Savaşı
04:15 Poyraz Karayel
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Güne Başlarken
09:45 Songül ve Uğur İle Sana Değer
13:00 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlasak
16:15 Söz
19:00 Star Haber
20:00 Yerli Dizi Tekrarı/ Sinema
01:30 Güzel Köylü
03:00 Baba Ocağı
05:30 Söz
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Sen Anlat Karadeniz
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Yabancı Sinema Kayıp Şehir
22:20 Yabancı Sinema Ölümcül Tutku
00:20 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru
01:20 Ateş Kuşları
04:10 Kalp Yarası
NOW TV YAYIN AKIŞI
07:30 İlk Bakış
08:00 Çalar Saat
10:45 Çağla İle Yeni Bir Gün
12:30 Hudutsuz Sevda
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce
19:00 Now Ana Haber
20:00 Hudutsuz Sevda
23:45 Yabani
02:30 Gizli Bahçe
05:00 Kefaret
06:00 Fatih Ürek ile Gelin Görümce
TRT1 YAYIN AKIŞI
08:50 Kod Adı Kırlangıç
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
13:15 Seksenler
14:30 Masumlar Apartmanı
17:45 Lingo Türkiye
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Yabancı Sinema Karınca Adam
22:30 Yabancı Sinema Buz Yolu
00:40 Yabancı Sinema Karınca Adam
02:25 Lingo Türkiye
03:30 Masumlar Apartmanı
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Dizi
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık
08:30 Aramızda Kalmasın
11:00 MasterChef Türkiye
12:45 İlkay Buharalı'yla Gerçekler
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular
02:30 İlkay Buharalı'yla Gerçekler
04:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz