Pensilvanya nerede? Pensilvanya hangi ülkede, nereye bağlı?

Pensilvanya hangi ülkede, nereye bağlı? Doğusunda New Jersey, kuzeyinde New York, batısında Ohio, güneyinde Maryland, Batı Virginia ve Delaware eyaletleri yer alır. Pensilvanya nerede? Detaylar haberimizdedir...

PENSİLVANYA NEREDE?

Pensilvanya, ABD'nin kuzeydoğusunda, Atlantik kıyısının yakınında, fakat kıyısı olmayan bir eyalettir. Yaklaşık 13 milyon (2023 tahminlerine göre), bu da Pensilvanya'yı ABD'nin en kalabalık 5. eyaleti yapmaktadır. Pensilvanya, 1681 yılında İngiltere Kralı II. Charles tarafından William Penn'e verilen bir arazi üzerine kurulmuştur. William Penn, bu bölgeyi dinsel özgürlükler açısından bir sığınak olarak tasarlamış ve "Pensilvanya" adı da Penn'in Ormanları anlamına gelir.

PENSİLVANYA HANGİ ÜLKEDE?

Pensilvanya, ABD'nin 13 kurucu eyaletinden biridir.