Pençe Kilit hangi bölgede, Pençe Kilit operasyonu nerede yapılıyor? Pençe-Kilit operasyonu nedir, ne zaman başladı?

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından icra edilen başarılı operasyonlar neticesinde ağır kayıplar veren PKK/KCK ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirerek; Irak kuzeyinden halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğimizi sağlamak maksadıyla; uluslararası hukuktan doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda, Irak kuzeyinde gerçekleştirilen operasyonlar serisidir. Pençe Kilit hangi bölgede, Pençe Kilit operasyonu nerede yapılıyor? Pençe-Kilit operasyonu nedir, ne zaman başladı?

PENÇE-KİLİT OPERASYONU NEDİR, NE ZAMAN BAŞLADI?

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından icra edilen başarılı operasyonlar neticesinde ağır kayıplar veren PKK/KCK ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirerek; Irak kuzeyinden halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğimizi sağlamak maksadıyla; uluslararası hukuktan doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda, Irak kuzeyinde gerçekleştirilen operasyonlar serisidir.

27 MAY 2019 Pençe-1

Bu harekât ile Hakurk bölgesindeki terör örgütünce kullanılan mağara ve sığınakların imha edilmesi ve teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amaçlanmış ve başarı ile tamamlanmıştır.

12 TEM 2019 Pençe-2

Pençe Operasyonunda elde edilen gelişmeler sonucunda Irak kuzeyinde teröristlerin yuvalandığı bölgelere karşı komando tugaylarımızla, tespit edilen farklı bir bölgede yeni bir harekât başlatılmış ve başarı ile tamamlanmıştır.

23 AĞU 2019 Pençe-3

Operasyon, hudut güvenliğini ileriden sağlamak, Sinat-Haftanin bölgesinde bulunan teröristleri ve kullandıkları mağara, sığınakları imha etmek maksadıyla icra edilmiş ve başarı ile tamamlanmıştır.

15 HAZ 2020 Pençe-Kartal

Operasyon ile ülkemizi, milletimizi ve hudut güvenliğimizi tehdit eden teröristlere ait barınak, sığınak ve mağaralardan oluşan 81 hedef imha edilmiştir ve başarı ile tamamlanmıştır.

16 HAZ 2020 Pençe-Kaplan

Operasyon Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik düzenlenmiştir ve başarı ile tamamlanmıştır.

10 ŞUB 2021 Pençe Kartal-2

PKK/KCK ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirerek; Irak kuzeyinden halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğimizi sağlamak maksadıyla; uluslararası hukuktan doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda, Irak kuzeyinde Gara bölgesinde bulunan ve teröristler tarafından kullanılan hedeflere karşı yapılmıştır

Pençe Serisi Operasyonlar Sonucunda Bugüne Kadar

831 Terörist Etkisiz Hale Getirildi.

1281 Adet Çeşitli Silah Ele Geçirildi.

1407 Mağara Kullanılmaz Hâle Getirildi.

1812 Adet EYP İmha Edildi.