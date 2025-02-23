Pazar günü hangi diziler var? 23 Şubat Pazar bu akşam TV'de bu akşamki diziler
Pazar günü TV'de bu akşam hangi diziler var merak ediliyor. Pazar dizileri, TV yayın akışında yer aldı. Bugün 23 Şubat 2025 Pazar günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Bu akşam dizi izlemek isteyenler, bugün hangi diziler var, araştırıyor. Peki, Pazar hangi diziler var 2025? Pazar günü dizileri! İşte Pazar akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı...
Pazar hangi diziler var? Pazar günleri TV'de hangi diziler var merak ediliyor. Bugün 23 Şubat 2025 Pazar günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Pazar hangi diziler var 2025? İşte Pazar akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı haberimizde...
Pazar HANGİ DİZİLER VAR?
ATV
07:30 atv'de Hafta Sonu
10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet
11:20 Dizi TV
12:10 Can Borcu
15:30 Başka Bir Gün
19:00 atv Ana Haber
20:00 Kardelenler
23:40 Kardelenler
02:40 Zembilli
05:40 Hercai
STAR TV
07:00 İki Aile
08:15 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi
09:00 Yalı Çapkını
11:00 Tülin Şahin ile Moda
12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
14:15 Aslı Özkaya İle Bir Şansım Olsa
15:30 Yapay Zeka Çağı Yükleniyor
16:15 Kral Kaybederse
19:00 Star Haber
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
23:30 Kral Kaybederse
01:30 Sahipsizler
04:30 Türk Müziği
05:30 Kiralık Aşk
SHOW TV
08:00 Bahar
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Siyah Kalp
15:30 Deha
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Deha
00:15 Kızılcık Şerbeti
02:45 Siyah Kalp
04:45 Sandık Kokusu
NOW TV
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi
13:00 Kızıl Goncalar
16:00 Hudutsuz Sevda
19:00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Kızıl Goncalar
23:00 Leyla: Hayat... Aşk... Adalet...
02:30 Her Yerde Sen
04:45 Mehmet Özer ile Mutfakta
06:00 Yaz Şarkısı
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 İkizler Memo - Can
08:30 Konuştukça
09:45 Piyasa
12:45 Evrim Akın ile Ev Gezmesi
13:45 Arda ile Omuz Omuza
14:45 Uzak Şehir
15:00 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
20.00 Piyasa
23:15 Piyasa
00:15 Eski Yöntem
02:00 Uzak Şehir
04:00 5N1K
04:45 Kuzey Güney