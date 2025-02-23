Pazar günü hangi diziler var? 23 Şubat Pazar bu akşam TV'de bu akşamki diziler

Pazar hangi diziler var? Pazar günleri TV'de hangi diziler var merak ediliyor. Bugün 23 Şubat 2025 Pazar günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Pazar hangi diziler var 2025? İşte Pazar akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı haberimizde...

Pazar HANGİ DİZİLER VAR?

ATV

07:30 atv'de Hafta Sonu

10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet

11:20 Dizi TV

12:10 Can Borcu

15:30 Başka Bir Gün

19:00 atv Ana Haber

20:00 Kardelenler

23:40 Kardelenler

02:40 Zembilli

05:40 Hercai

STAR TV

07:00 İki Aile

08:15 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi

09:00 Yalı Çapkını

11:00 Tülin Şahin ile Moda

12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

14:15 Aslı Özkaya İle Bir Şansım Olsa

15:30 Yapay Zeka Çağı Yükleniyor

16:15 Kral Kaybederse

19:00 Star Haber

20:00 Çok Güzel Hareketler 2

23:30 Kral Kaybederse

01:30 Sahipsizler

04:30 Türk Müziği

05:30 Kiralık Aşk

SHOW TV

08:00 Bahar

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Siyah Kalp

15:30 Deha

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Deha

00:15 Kızılcık Şerbeti

02:45 Siyah Kalp

04:45 Sandık Kokusu

NOW TV

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi

13:00 Kızıl Goncalar

16:00 Hudutsuz Sevda

19:00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Kızıl Goncalar

23:00 Leyla: Hayat... Aşk... Adalet...

02:30 Her Yerde Sen

04:45 Mehmet Özer ile Mutfakta

06:00 Yaz Şarkısı

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 İkizler Memo - Can

08:30 Konuştukça

09:45 Piyasa

12:45 Evrim Akın ile Ev Gezmesi

13:45 Arda ile Omuz Omuza

14:45 Uzak Şehir

15:00 Arka Sokaklar

18:30 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu

20.00 Piyasa

23:15 Piyasa

00:15 Eski Yöntem

02:00 Uzak Şehir

04:00 5N1K

04:45 Kuzey Güney