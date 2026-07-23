Kaymakam Burak Dertlioğlu Hastane Ziyaretinde Bulundu

Ağrı’nın Patnos ilçesinde vatandaşlara sunulan sağlık hizmetlerinin kalitesini yükseltmek ve acil servis kapasitesini genişletmek amacıyla başlatılan projelerde çalışmalar devam ediyor.

Patnos Kaymakamı Burak Dertlioğlu, yürütülen saha çalışmalarını yakından takip etmek üzere Patnos Devlet Hastanesine bir ziyaret gerçekleştirdi. Hastane idaresinin de eşlik ettiği ziyarette Kaymakam Dertlioğlu, yeni yapılan ek Acil Servis hizmet binası ile bu yapıyı ana bina ile birleştiren bağlantı tüneli inşaatında incelemelerde bulundu. Yetkililerden projenin teknik detayları ve gidişatı hakkında bilgi aldı.

İlçedeki sağlık altyapısını güçlendirmeyi hedefleyen proje tamamlandığında; acil servisin fiziki kapasitesi artırılacak, bağlantı tüneli sayesinde acil servis ile ana bina arasındaki hasta nakilleri çok daha hızlı ve güvenli hale getirilecek.

Haber: Servet Arslan

Kaynak: Haber Platformu