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Pasif ötenazi nedir? (Yenidoğan Çetesi) Pasif ötenazi ne demek?

Pasif ötenazi nedir? (Yenidoğan Çetesi) Pasif ötenazi ne demek?
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Kamuoyunda infiale neden olan ve skandalları bitmek bilmeyen Yenidoğan çetesi iddianamesinde bebeklerin ölüm nedenleri yer aldı. Pasif ötenazi nedir? (Yenidoğan Çetesi) Pasif ötenazi ne demek?

Türkiye'nin gündemine oturan 'Yenidoğan çetesinin' bilindiği kadarıyla 12 bebeğin ölümüne neden olduğu ortaya çıkmıştı. Hazırlanan iddianamede bebeklerin ölüm nedenlerine yer verildi. Kahreden listede bir bebeğin ölüm nedeniyle ilgili yapılan açıklamadaki 'Pasif ötenazi' notu dikkat çekti. Pasif ötenazi nedir? (Yenidoğan Çetesi) Pasif ötenazi ne demek?

PASİF ÖTANAZİ NE DEMEK?

Kamuoyunda infiale neden olan ve skandalları bitmek bilmeyen Yenidoğan çetesi iddianamesinde bebeklerin ölüm nedenleri yer aldı.

İstanbul'daki "yenidoğan çetesi" soruşturması kapsamında kolluk kuvvetlerince hazırlanan fezlekede, suç örgütünün şeması ve yaptıkları usulsüzlükler yer aldı.

Soruşturma dosyasındaki uzmanların raporuna göre, çete üyeleri bebekleri, doktorsuz yenidoğan ünitelerine yatırarak, doktor olarak tanıtılan hemşirelerin yanlış tedavileri, besleme eksiklikleri ve pasif ötenazi; yani tedavi etmeyerek ölüme terk etmiş. Bebeklerin ölüm nedenleri, Sağlık Bakanlığı uzmanlarınce şöyle anlatıldı:

1 - Bebek Melek Süleymanoğlu: Beslenme Eksikliği ve Geç Müdahale

2 - Kerem Muhammet Tokluoğlu: Pasif Ötenazi İddiası... Müdahale etmeyip ölümünü beklediler

3 - Miray Sena Bahadıroğlu: Ani Akciğer Kanaması ve Yetersiz Ventilasyon

4 - Mustafa Sezer: Yetersiz besleme ve yetersiz takip

5 - Bebek Kadan: Hatalı Tanı ve Müdahale Eksikliği

6 - Ayaz Karaduman Vakası: Tedavi Gecikmesi ve Yetersiz Müdahale

7 - Michelle Nwando Opara Vakası: Tedavi Hataları ve Sevk Yanlışları

8 - Bebek Kaya Vakası: Yoğun Bakım Yetersizliği ve Müdahale Eksikliği

9 - Havvanur Karakoç Vakası: Yetersiz Beslenme ve Malnutrisyon

10 - Öykü Helvacı Vakası: Yanlış Resusitasyon ve Tedavi Gecikmesi

11 - Mive Serdarova Vakası: Eksik Cerrahi Müdahale ve Yetersiz Beslenme

12 - Bebek Asilhan Dağlı: Beslenme yetersizliği ve eksik takip

Pasif Ötanazi:

pasif ötanaziye kişinin tedavi edilebilecek ama ölümcül bir bulaşıcı hastalığının tedavi edilmeyerek kişinin, pasif olarak, ölümüne yol açılması dahildir. Ötanazinin farklı tipleri farklı yasal uygulamalara tabidir. Pasif ötanazi genelde birçok ülkede, farklı koşullar altında yasalken, aktif ötanazi çoğu ülkede yasaktır. Genellikle ötanazi başlığı altında tartışılan hekim destekli intihar (physician assisted suicide) genel olarak yasa dışı olmakla birlikte, Amerika Birleşik Devletleri'nin Washington, Oregon, Montana ve Vermont eyaletlerinde yasaldır. Aktif ötanazi Türkiye'de yasal değildir. Yürürlükte olan 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'na göre, hastaya ötanazi uygulayan fail (hekim), tasarlayarak (taammüden) adam öldürme hükümlerine göre yargılanır ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılır. Bazı ülkelerde ötanazi yasal olmasa da, ötanazi faili cezaya çarptırılmaz.

Pasif ötenazi nedir? (Yenidoğan Çetesi) Pasif ötenazi ne demek?

Pasif ötenazi nedir? (Yenidoğan Çetesi) Pasif ötenazi ne demek?

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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