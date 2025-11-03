Papara para iadesi ne zaman yapılacak?

Türkiye'nin önde gelen dijital finans platformlarından biri olan ve milyonlarca kullanıcısı bulunan Papara, gece saatlerinde TCMB'nin yayımladığı ani bir karar sonrasında faaliyetlerini durdurdu. Merkez Bankası tarafından lisansının iptal edildiği duyurulan Papara'nın hizmetleri kısa sürede erişime kapandı. Bu gelişme sonrası, kullanıcılar hesaplarında kalan bakiyelerin ne zaman iade edileceğini merakla beklemeye başladı. Papara para iadesiyle ilgili süreç hakkında detaylar yakından takip ediliyor.

PAPARA PARA İADESİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Papara'nın faaliyet iznini iptal etmesinin ardından milyonlarca kullanıcı para iade süreciyle ilgili gelişmeleri yakından takip etmeye başladı. Papara'dan yapılan son açıklamada, tüm kullanıcı bakiyelerinin güvence altında olduğu ve iade işlemlerinin Merkez Bankası'nın belirleyeceği takvim doğrultusunda yürütüleceği belirtildi.

PAPARA: "KULLANICI FONLARI GÜVENCE ALTINDA"

Papara, yaptığı resmî açıklamada kullanıcıların hesaplarında bulunan bakiyelerin koruma hesaplarında güvenli bir şekilde tutulduğunu vurguladı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"TCMB'nin 30.10.2025 tarihli kararıyla Papara Elektronik Para A.Ş.'nin ödeme hizmetleri ve elektronik para ihracı yetkisi iptal edilmiştir. Tüm kullanıcı fonlarının güvenli biçimde iade edilmesi için işlemler ivedilikle başlatılmıştır. Kullanıcı bakiyeleri, koruma hesaplarında güvence altındadır."

Papara para iadesiyle ilgili henüz kesin bir tarih paylaşılmadı. Şirket, sürecin TCMB'nin yönlendirmesi ve belirleyeceği takvim çerçevesinde ilerleyeceğini ifade etti. Papara yetkilileri, kullanıcıların hesaplarındaki tutarların eksiksiz şekilde iade edileceğini ve bu süreçte herhangi bir kaybın yaşanmayacağını özellikle vurguladı.