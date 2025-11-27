Haberler

Palu ailesi belgesel oluyor

Palu ailesi belgesel oluyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Uluslararası dijital yayın platformu HBO, Türkiye'nin yıllardır hafızalardan silinmeyen en tartışmalı vakalarından biri olan Palu Ailesi dosyasını belgesel haline getireceğini açıkladı. Platformun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Türkiye'nin en sarsıcı dosyalarından biri, araştırmacı gazetecilik yaklaşımıyla yeniden açılıyor" ifadeleri yer aldı.

  • HBO, Palu Ailesi vakasını belgesel formatında ele alacağını duyurdu.
  • Belgesel HBO Max'te yayınlanacak.
  • Palu Ailesi vakasında Meryem Tanhal ve kızı Melike'nin 11 yıl önce kaybolduğu ve aile bireylerinin 2018'de bir televizyon programına çıktığı belirtildi.

Türkiye'nin en çarpıcı aile skandallarından biri olan Palu Ailesi vakası, bu kez uluslararası bir yapımın odağında. Dünyaca ünlü dijital platform Hbo, ülkede yıllarca gündemden düşmeyen dosyayı belgesel formatında ele alacağını duyurdu. Platformun sosyal medya paylaşımında, "Karanlık sırlar ve gerçek ifadeler… Türkiye'nin en sarsıcı dosyalarından biri yeniden açılıyor" ifadeleri dikkat çekti.

Hbo, Palu Ailesi olayını "karanlık sırlar" ve "gerçek ifadeler" vurgusuyla yeniden gündeme taşırken, belgeselin yakında HBO Max'te yayınlanacağını duyurdu. Açıklamada, olayla ilgili özel röportajlar, arşiv kayıtları ve derinlemesine araştırmaların yer alacağı belirtildi.

TÜRKİYE'Yİ SARSMIŞTI

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yaşayan Meryem Tanhal ve kızı Melike, 11 yıl önce kaybolmuş, aile bireyleri 2018'de"Müge Anlı ile Tatlı Sert" programına çıkarak kayıp anne ve kızın bulunmasını istemişti.

O dönem ailenin damadı Tuncer Ustael tarafından ortaya atılan "cesetlerin Tütünçiftlik sahiline gömüldüğü" iddiası üzerine bölgede geniş çaplı aramalar yapılmış, ancak somut bulguya ulaşılamamıştı.

Soruşturma kapsamında Havva Palu, Harun Palu, çocukları İsa, Fatih ve Ayşe Palu, ayrıca damat Tuncer Ustael ve eşi Emine Ustael gözaltına alınmıştı. Baba Harun Palu dışındaki tüm şüpheliler tutuklanmıştı.

2019 yılında açılan dava sürecinde, sanıkların akıl sağlıklarıyla ilgili rapor istenmiş ve duruşmalar kamuoyunun sıkı takibi altında ilerlemişti.

ULUSLARARASI İLGİ ÇEKTİ

Türkiye'de uzun süre tartışılan vakanın HBO tarafından belgeselleştirilmesi, olaya ilk kez uluslararası bir perspektif kazandıracak. Platform, belgeselde yalnızca suç dosyasını değil, olayın medya, toplum ve adalet sistemi üzerindeki etkilerini de ele almayı hedefliyor.

Palu Ailesi yıllar sonra bu kez bir televizyon programıyla değil, dünya çapında izlenecek bir belgeselle gündeme geliyor.

Elif Yeşil
Haberler.com / Yaşam
AK Partili Tayyar'dan dikkat çeken iddia: Öcalan, DEM'e 'Beni anlamıyorlar' diyerek kızmış

İmralı'daki görüşmeden yeni iddia! Öcalan, DEM'e bir konuda kızgınmış
Yediği yemekten öldüğü sanılıyordu, evde gaz tespit edildi

Yediği yemekten öldüğü sanılıyordu, nedeni bambaşka çıkabilir
170 altın bileziği alıp kaçtı! Kuyumcuyu soyan kişinin kimliği ağızları açık bıraktı

Kuyumcuyu soyan kişinin kimliği ağızları açık bıraktı
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıSadi:

Buna izin verilmemelidir ülkemizi dış dünyada yanlış algılamaya yol açabilir

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hırsızlar itiraf etti! Louvre soygununda Rusya'nın parmağı mı var?

Hırsızlar itiraf etti, Louvre soygununun arkasından o ülke çıktı
Hong Kong'daki apartman yangınında can kaybı korkunç boyutlarda

Yangında binlerce daire küle döndü! Can kaybı korkunç boyutlarda
Ronaldo'dan alkışlanacak hareket

Ronaldo'dan alkışlanacak hareket! Bunu çoğu insan yapmaz
Avukatından sürpriz açıklama: Abdullah Öcalan'ın koşulları iyileştirildi

Abdullah Öcalan'a İmralı'da yeni imkanlar sağlandı
Hırsızlar itiraf etti! Louvre soygununda Rusya'nın parmağı mı var?

Hırsızlar itiraf etti, Louvre soygununun arkasından o ülke çıktı
Dünyada en fazla altına sahip olan ülkeler belli oldu

Dünyada en fazla altına sahip olan ülkeler belli oldu
Talihsiz buzağı: Dış görünüşü nedeniyle annesi bile onu istemiyor

Talihsiz buzağı: Dış görünüşü nedeniyle annesi bile onu istemiyor
Papa 14. Leo'nun uçağı en çok takip edilen uçuş oldu

Uçak kalktı, radardaki rakamı gören gözlerine inanamadı
Müşterileri 'az sipariş' gerekçesiyle kovdu, faturası ağır oldu

Müşterileri 'az sipariş' gerekçesiyle kovdu, faturası ağır oldu
11. Yargı Paketi Meclis Başkanlığı'na sunuldu! 55 bin mahkum için tahliye yolu

11. Yargı Paketi Meclis'e sunuldu! 55 bin mahkuma tahliye yolu
İstanbul'da 3 gün boyunca bazı yollar trafiğe kapatılacak! Bu akşam başlıyor

İstanbul'da 3 gün boyunca bu yollar trafiğe kapalı! Bu akşam başlıyor
Roland Sallai'nin cezası belli oldu

Derbi öncesi kötü haber: Çok güvendiği yıldız isme 2 maç ceza
Mehmet Ali Ağca, Papa ile görüşmek için İznik'e geldi

Vatikan'ın yakından tanıdığı ünlü Türk, papa için İznik'e geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.