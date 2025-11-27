Palu ailesi belgesel oluyor

Türkiye'nin en çarpıcı aile skandallarından biri olan Palu Ailesi vakası, bu kez uluslararası bir yapımın odağında. Dünyaca ünlü dijital platform Hbo, ülkede yıllarca gündemden düşmeyen dosyayı belgesel formatında ele alacağını duyurdu. Platformun sosyal medya paylaşımında, "Karanlık sırlar ve gerçek ifadeler… Türkiye'nin en sarsıcı dosyalarından biri yeniden açılıyor" ifadeleri dikkat çekti.

Hbo, Palu Ailesi olayını "karanlık sırlar" ve "gerçek ifadeler" vurgusuyla yeniden gündeme taşırken, belgeselin yakında HBO Max'te yayınlanacağını duyurdu. Açıklamada, olayla ilgili özel röportajlar, arşiv kayıtları ve derinlemesine araştırmaların yer alacağı belirtildi.

TÜRKİYE'Yİ SARSMIŞTI

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yaşayan Meryem Tanhal ve kızı Melike, 11 yıl önce kaybolmuş, aile bireyleri 2018'de"Müge Anlı ile Tatlı Sert" programına çıkarak kayıp anne ve kızın bulunmasını istemişti.

O dönem ailenin damadı Tuncer Ustael tarafından ortaya atılan "cesetlerin Tütünçiftlik sahiline gömüldüğü" iddiası üzerine bölgede geniş çaplı aramalar yapılmış, ancak somut bulguya ulaşılamamıştı.

Soruşturma kapsamında Havva Palu, Harun Palu, çocukları İsa, Fatih ve Ayşe Palu, ayrıca damat Tuncer Ustael ve eşi Emine Ustael gözaltına alınmıştı. Baba Harun Palu dışındaki tüm şüpheliler tutuklanmıştı.

2019 yılında açılan dava sürecinde, sanıkların akıl sağlıklarıyla ilgili rapor istenmiş ve duruşmalar kamuoyunun sıkı takibi altında ilerlemişti.

ULUSLARARASI İLGİ ÇEKTİ

Türkiye'de uzun süre tartışılan vakanın HBO tarafından belgeselleştirilmesi, olaya ilk kez uluslararası bir perspektif kazandıracak. Platform, belgeselde yalnızca suç dosyasını değil, olayın medya, toplum ve adalet sistemi üzerindeki etkilerini de ele almayı hedefliyor.

Palu Ailesi yıllar sonra bu kez bir televizyon programıyla değil, dünya çapında izlenecek bir belgeselle gündeme geliyor.