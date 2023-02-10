PAK nedir? Deprem PAK Polis Arama Kurtarma ekibi nedir?

Polis Arama Kurtarma, muhtemel afet dönemlerinde AFAD koordinesinde yapılacak olan arama ve kurtarma çalışmalarına katılmak ve afetzede vatandaşlara destek vermek amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı bir birim olarak kurulmuştur. Peki, Deprem PAK Polis Arama Kurtarma görevleri nedir?

POLİS ARAMA KURTARMA

Türk Polis Teşkilatı PAK birimleriyle afetlere müdahalede artık daha da etkin…

Afet durumunda, bölgenin güvenliği ve anında müdahale için trafik ve asayiş tedbirlerini alan emniyet birimlerimize, arama kurtarma faaliyetlerinde yer almak üzere PAK (Polis Arama Kurtarma) birimlerimiz de eklendi.

Polis Arama Kurtarma (PAK) Ekipleri, Elazığ depreminin ardından İçişleriBakanlığının talimatı ile Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde afet ve acil durumlarda görevlendirilmek ve arama kurtarma kapasitesini arttırmak üzere 4 Şubat 2020 tarihinde kuruldu.

Gönüllülük esasına dayalı, genç dinamik, psikolojik ve fiziki yeterliliği olan personelden oluşan Pak ekipleri, AFAD ile koordineli şekilde 6-8 haftalık dönemlerde Kentsel Arama ve Kurtarma Temel Eğitimi, Dağcılık Kış Temel Eğitimi ve Çığda Arama Kurtarma Eğitimlerinden geçiriliyor.

Ankara, İstanbul, İzmir başta olmak üzere ülke genelinde toplam 13 ilde faaliyet gösteren PAK Ekipleri, ulusal ve uluslararası tatbikatlarda da yer alıyor.

Afetlere müdahale konusunda AFAD ile koordineli şekilde afet bölgelerinde çalışmalarını yürüten PAK Birimlerimizin bünyesinde 4 enkaz arama ve kurtarma köpeği de bulunuyor.