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Özlem Tekin nerede? Özlem Tekin'den neden haber alınamıyor?

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2016 yılında müzik kariyerini bırakarak Bodrum'da çiftlik kuran Özlem Tekin'den 2 yıldır haber alınamadığı ortaya çıktı. Bodrum'u terk eden Tekin'in Londra'ya yerleştiği konuşuluyor.

Başarılı sanatçı Özlem Tekin, 2016 yılında müziğe ara verdiğini duyurmuştu. Muğla'da bir köye taşınan Özlem Öz kendine çiftlik kurmuştu. Bir süredir ise Özlem Tekin'den haber alınmadığı söylendi. Tekin'in kapısına kilit vurduğu ve aylardır kimsenin haber alamadığı öğrenildi. Peki, Özlem Tekin nerede? Özlem Tekin'den neden haber alınamıyor?

ÖZLEM TEKİN NEREDE?

Tekin'den iki yıldır haber alamayan komşuları "Evi bırakıp gitti, biz de meraktayız" dedi.

Özlem Tekin nerede? Özlem Tekin'den neden haber alınamıyor?

ÖZLEM TEKİN'DEN NEDEN HABER ALINAMIYOR?

Sosyal medya hesaplarını da kullanmayan Tekin'in nerede olduğu bilinmezken bazı iddialar da gündeme geldi. Programı takip eden bir seyirci, Tekin'i Londra'da gördüğünü ve orada yaşamaya başladığını ileri sürdü.

Özlem Tekin nerede? Özlem Tekin'den neden haber alınamıyor?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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