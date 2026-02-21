Haberler

Özlem Gürses'in Celal Karatüre için yaptığı benzetme tepki çekti

Özlem Gürses'in Celal Karatüre için yaptığı benzetme tepki çekti Haber Videosunu İzle
Özlem Gürses'in Celal Karatüre için yaptığı benzetme tepki çekti
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gazeteci Özlem Gürses, son dönemde söylediği ilahilerle gündem olan Celal Karatüre'yi eleştirdi. Gürses, "Huşu duygusu beklenirken mezdeke grubu gibiler. Dehşet içinde dinledim. Nasıl bir Türkiye… Ne hale geldik?" ifadelerini kullandı.

  • Gazeteci Özlem Gürses, Celal Karatüre'nin ilahi performansını Mezdeke grubuna benzetti.
  • Özlem Gürses, Celal Karatüre'nin performansını 'ilahilerin içini boşaltmak' olarak değerlendirdi.
  • Özlem Gürses, Celal Karatüre'nin performansını sanatsal ve dini açıdan yetersiz ve sığ buldu.

Gazeteci Özlem Gürses, son dönemde söylediği ilahilerle gündeme gelen Celal Karatüre'yi sert sözlerle eleştirdi. Gürses, izlediği görüntüler karşısında şaşkınlığını gizleyemediğini belirtti.

"İLAHİLERİN DE İÇİNİ BOŞALTTILAR"

Performansa ilişkin değerlendirmesinde Gürses, "İnanılır gibi değil yani. İlahilerin de içini boşalttılar. Tamamen katılıyorum. Böyle bir huşu duygusu, bir şey olması beklenirken aynen Mezdeke grubu gibi" ifadelerini kullandı.

"DEHŞET İÇİNDE DİNLEDİM"

Sahnedeki tavırlar ve çıkarılan seslere dikkat çeken Gürses, "Efekt yapıyor o adam. Ben böyle dehşet içinde dinledim. Nasıl bir Türkiye, nasıl bir dünya? Ne hale geldik arkadaşlar?" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

"SIĞLIK" VURGUSU

Söz konusu performansın hem sanatsal hem de dini açıdan yetersiz olduğunu savunan Gürses, repertuarın dar olduğunu belirterek, "Repertuar da çok dar. Dön dolaş yine böyle bir durum. Sizin anlayacağınız bir sığlıktır, bir şeydir yani" dedi.

Kaynak: Haberler.com
Jandarmadan 5 ilde operasyon: 346 şüpheli yakalandı

Jandarmadan şafak operasyonu! Yüzlerce kişi yakalandı
İftar vakti kanlı saldırı! Son nefesinde katillerinin ismini verdi

İftar vakti kanlı saldırı! Son nefesinde katillerinin ismini verdi
Haberler.com
500

Yorumlar (7)

Haber YorumlarıVEFA:

Akmallaşma her şeyin içini boşalttı insanları fena bozdu. Bunlar daha iyi günlerimiz

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme15
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıDüşünen Kelebek:

O kadar çok merak ettik ki düşüncenizi gerçekten ben de burada böyle bekliyordum günlerce ne diyeceksiniz diye Yani illa bir şey söyleyeceksiniz söylemek için söylüyorsunuz işte. Herkes kendi mahallesinde konuştu

Yorum Beğen14
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıArif İnanç:

Çok haklısınız ben de silerim izlerken hayretler içinde kalıyorum. Gazetecilik vu kadar basit değil. Sataşmadan ile gündem olmak demek de değil. Öezdeke grubu derken ne demek istediğinizi de açıklar sanız iyi olur.

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAynasız Delikanli:

Doğru..bir iki arkadaş dinlediklerini kalkıp göbek attığını doylediler

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme7
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıFerdi Umutlu:

Özlem Hanım, gazetecilik daha nitelikli işlerle uğraşmaktır, insanların suç teşkil etmeyen eylem ve söylemlerine saygı duymaktır. Keşke olumsuz yorum yapmasaydınız bu ilahi için. İsteyen dinler, istemeyen dinlemez. Ama bunu bir kesime olumsuz bir şekilde hissettirecek şekilde fikir belirtmek bence demokrasi değildir. Hoşunuza gitmiyorsa görmezden gelin, dinlemeyin.

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla

Tüm 7 yorumu okumak için tıklayın

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ünlü şarkıcı Derya Uluğ, 40. yaşını aşk dolu kutladı

Sevgilisinden 40. yaşa özel romantik jest
TRT'den İsmail Hacıoğlu hamlesi: Kadrodan çıkarıldı, paylaşımlar kaldırıldı

Uyuşturucu itirafı sonrası TRT'den İsmail Hacıoğlu hamlesi
Malatya'da korkutan deprem

Malatya'da korkutan deprem! AFAD'dan ilk açıklama geldi
İzmir'de dans eden kıza şok tepki: Kış günü bu kıyafetler ne?

Genç kızın kıyafetini gören yaşlı kadın, konuşmadan edemedi
Japonya'da bir Türk'ün şaşkınlığı: Domuzlarla kahve keyfi

Japonya'daki bu akımı gören Türk vatandaşı şaşkınlığını gizleyemedi
17 yaşındaki lise öğrencisi metroda canına kıydı! Son mesajı kahretti

Son mesajı kahretti! 17 yaşındaki lise öğrencisi metroda canına kıydı
Ünlü şarkıcı Derya Uluğ, 40. yaşını aşk dolu kutladı

Sevgilisinden 40. yaşa özel romantik jest
TRT'den İsmail Hacıoğlu hamlesi: Kadrodan çıkarıldı, paylaşımlar kaldırıldı

Uyuşturucu itirafı sonrası TRT'den İsmail Hacıoğlu hamlesi
Malatya'da korkutan deprem

Malatya'da korkutan deprem! AFAD'dan ilk açıklama geldi