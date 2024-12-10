Özlem Cankurtaran öldü mü? Dr. Özlem Cankurtaran'ın cenazesi ne zaman, nereye defnedilecek?

Sağlık ve akademi dünyasında tanınan isimlerden biri olan Dr. Özlem Cankurtaran hakkında üzücü bir gelişme gündeme geldi. "Özlem Cankurtaran öldü mü?" ve "Dr. Özlem Cankurtaran'ın cenazesi ne zaman, nereye defnedilecek?" soruları, sosyal medyada ve haber kaynaklarında sıkça aranmaya başlandı. Ölüm haberi sonrası, vatandaşlar cenaze tarihini ve defin yerini merak ediyor. Peki, Dr. Özlem Cankurtaran'ın cenazesi hangi tarihte ve nerede gerçekleşecek? İşte detaylar…

DR. ÖZLEM CANKURTARAN ÖLDÜ MÜ?

Çaba Derneği Dr. Özlem Cankurtaran'ın vefat haberini, "Çaba Derneği Onursal Başkanı Dr. Özlem Cankurtaran'ı kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Cenazesi 12 Aralık Perşembe günü Zincirlikuyu Camii'nde kılınacak öğle namazına müteakip Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecektir. Başımız sağ olsun." sözleriyle duyurdu.

ÖZLEM CANKURTARAN KİMDİR?

Avukat Hasan Öztürk ve Mimar Tuna Öztürk çiftinin kızı olan Özlem Cankurtaran, Ordu'nun Ünye ilçesinde dünyaya geldi. Başarıyla mezun olduğu lisenin ardından İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi'ne girmiş ve tıbbi doktorluk hayatına başladı. Mezuniyetin ardından mecburi hizmet yeri olan Tokat Erbaa İlçesi Doğanyurt Köyünde çalışma hayatına atıldı. Mecburi hizmeti Tokat Erbağ'da yaptıktan sonra Göğüs Cerrahisi alanında uzmanlığını tamamladı.

İhtisasını ise Yedikule Göğüs Cerrahisinde tamamladı. Yıldız Teknik Üniversitesi Kimya Bölümünde Fizikokimye Profesörlüğü, Çaba Derneği Yönetim Kurulu Üyesi görevini üstlenen Dr. Özlem Cankurtaran, TRT Haber'de Hasta Yakını isimli programını sundu. 2015 - 2019 yılları arasında Onursal Başkanı olduğu Çaba Derneği'nde faaliyet gösterdi.

Sağlık alanındaki başarısının yanı sıra, Özlem Cankurtaran akademik kariyerine de büyük önem vermiştir. Yıldız Teknik Üniversitesi Kimya Bölümü'nde Fizikokimya profesörlüğü unvanını kazanarak bilim dünyasında önemli bir yer edinmiştir.