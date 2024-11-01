Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Eğitimci bir aileden gelen Özkan Yalım'ın siyasi hayatı ve kariyeri araştırılıyor. Özkan Yalım kimdir? Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım kaç yaşında ve nereli? Detaylar haberimizdedir...

ÖZKAN YALIM KİMDİR?

Özkan Yalım, 29 Aralık 1969'da Uşak'ın Eşme ilçesine bağlı Köylüoğlu Köyü'nde dünyaya geldi. babası Dursun, annesi ise Birgül'dür. 1985 yılında Eşme Lisesi'nden mezun olan Yalım, Türkiye'de beş yıl boyunca ticaretle uğraşmıştır. 1990'da Belçika'ya giden Yalım, 1993'ten itibaren uluslararası nakliye ve lojistik alanında faaliyet göstermektedir. Türkiye'de nakliye ve akaryakıt sektörlerinde de iş yapmaktadır.

Özkan Yalım

25 ve 26. Dönem Uşak Milletvekilliği görevini üstlenen Yalım, 27. Dönemde de Uşak Milletvekili olarak seçilmiştir. AB Uyum Komisyonu Üyesi olan Yalım, Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Eş Başkanı olarak görev yapmaktadır. Eğitimci bir ailenin çocuğu olan Yalım, ileri seviyede Fransızca ve Bulgarca bilmekte olup, evli ve üç çocuk babasıdır.