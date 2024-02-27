Özkan Çetinkaya kimdir? AK Parti Karabük Belediye Başkan adayı Özkan Çetinkaya kaç yaşında, nereli?

Ak Parti 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Karabük Belediye Başkan adayı ise Ercan Çimen oldu. Vatandaşlar, Özkan Çetinkaya'nın kim olduğunu merak ediyor. Peki,Özkan Çetinkaya kimdir? AK Parti Karabük Büyükşehir Belediye Başkan adayıÖzkan Çetinkaya kaç yaşında, nereli?

ÖZKAN ÇETİNKAYA KİMDİR?