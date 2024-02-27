Özkan Çetinkaya kimdir? AK Parti Karabük Belediye Başkan adayı Özkan Çetinkaya kaç yaşında, nereli?
Özkan Çetinkaya, AK Parti'nin Karabük Belediye Başkan adayıdır. Daha önce AK Parti Karabük Gençlik Kolları Başkanlığı, Belediye meclis üyeliği ve AK parti Karabük Merkez İlçe Başkanlığı görevlerinde bulunan 36 yaşındaki Çetinkaya, 31 Mart Yerel seçimlerinde AK Parti'nin Karabük Belediye Başkan adayı olarak belirlendi.
Ak Parti 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Karabük Belediye Başkan adayı ise Ercan Çimen oldu. Vatandaşlar, Özkan Çetinkaya'nın kim olduğunu merak ediyor. Peki,Özkan Çetinkaya kimdir? AK Parti Karabük Büyükşehir Belediye Başkan adayıÖzkan Çetinkaya kaç yaşında, nereli?
ÖZKAN ÇETİNKAYA KİMDİR?
- 1988 Karabük doğumlu olan Özkan Çetinkaya, ilk, orta ve lise öğrenimini Karabük'te tamamladıktan sonra İşletme ve Dış Ticaret Bölümlerinden mezun oldu. 2008-2012 yıllarında üniversite eğitimi esnasında çeşitli sivil toplum kuruluşlarında ve sonrasında 2012 yılından bu yana AK Parti Karabük teşkilatlarında, Gençlik Kolları İl Başkanı, Karabük Belediye Meclis Üyesi, Merkez İlçe Başkanlığı ve AK Parti Genel Merkez Büyük Kongre Delegeliği başta olmak üzere çeşitli görevler üstlendi.
- Özkan Çetinkaya, çeşitli sektörlerde iş alanı ve istihdam oluşturan bir şirkette yönetici olarak görev yapmaktadır.
- Birçok sivil toplum kuruluşunda saha çalışmalarında bulunmaktadır.
- Evli ve 1 çocuk babasıdır. İngilizce bilmektedir.