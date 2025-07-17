Lgs skandalı sonrası gündeme gelen Özgür Türk kimdir? sorusu, kamuoyunda bilgi işlem süreçlerine yönelik dikkatleri artırdı. Yaklaşık 5 yıldır Milli Eğitim Bakanlığı Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü görevini yürüten Özgür Türk'ün görevden alınması, sınav süreciyle ilgili soru işaretlerini artırdı. Peki, Özgür Türk kimdir? Özgür Türk kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...

ÖZGÜR TÜRK KİMDİR?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in açıklamasına göre, LGS kapsamında soru kitapçıklarının sınavdan önce sızdırıldığı iddiaları üzerine 29 kişi hakkında idari soruşturma başlatıldı. Bu soruşturmanın ardından gözler, uzun süredir Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü görevinde bulunan Özgür Türk'e çevrildi.

NE OLMUŞTU?

LGS 2025 sonuçlarına göre 719 öğrencinin tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan alması, kamuoyunda şaşkınlıkla karşılandı.

Cumhuriyet gazetesi tarafından 24 Haziran'da yayınlanan habere göre, sınav oturumu devam ederken bazı WhatsApp gruplarında LGS soruları ve cevap anahtarları dolaşıma girdi. Bu iddialar sonrası Özgür Türk'ün görevden alınması, sınav güvenliği açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.