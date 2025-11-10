Haberler

Özgür Turhan kimdir? Özgür Turhan kaç yaşında, nereli, kariyeri?

Güncelleme:
Özgür Turhan, Türkiye'nin genç ve çok yönlü oyuncularından biri olarak dikkat çekiyor. Sinema ve dizi projelerinin yanı sıra sosyal medyada içerik üreticiliği yapan Turhan, stand-up gösterileri ve Youtube çalışmalarıyla da geniş bir izleyici kitlesine ulaşıyor. Peki, Özgür Turhan kimdir? Özgür Turhan kaç yaşında, nereli, kariyeri?

Özgür Turhan kimdir? Özgür Turhan kaç Özgür Turhan son dönemde hem ekranlarda hem sosyal medyada sıkça gündeme geliyor. Peki, bu genç yeteneğin hayatı, kariyeri ve özel dünyası hakkında neler bilinmiyor? Kimdir, nereli ve neden bu kadar konuşuluyor? Tüm merak edilenler ve sürpriz detaylar haberimizin devamında yer alıyor.

ÖZGÜR TURHAN KİMDİR?

Özgür Turhan, sinema ve dizi oyunculuğunun yanı sıra sosyal medya fenomeni, youtuber, komedyen ve şovmen olarak tanınıyor. 1992 yılında Kayseri'de dünyaya gelen Turhan, İzmir Balçova Lisesi'nden mezun olduktan sonra Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde eğitimini tamamladı. Kendisinin ve eşi Deniz Bağdaş'ın Youtube kanalları bulunuyor. Özgür Turhan ayrıca sahnelerde stand-up gösterileri yaparak geniş bir izleyici kitlesine ulaşıyor.

ÖZGÜR TURHAN KAÇ YAŞINDA?

1992 doğumlu olan Özgür Turhan, 2025 yılı itibarıyla 33 yaşında. Kariyeri boyunca hem ekran karşısında hem de sosyal medyada aktif bir şekilde yer alarak farklı alanlarda adını duyurmayı başardı.

ÖZGÜR TURHAN NERELİ?

Özgür Turhan, Kayseri doğumlu. Eğitim ve kariyer hayatının büyük bir kısmını İzmir'de sürdürmüş olup, sosyal medya ve sahne çalışmalarını Türkiye genelinde devam ettirmektedir.

ÖZGÜR TURHAN'IN KARİYERİ

Özgür Turhan, 2014 yılından itibaren çeşitli film ve dizilerde rol aldı. Kariyerinde farklı türlerde projelerde yer alarak oyunculuk yeteneğini sergiledi. Öne çıkan projeleri arasında:

  • Necati Başkadır (TV Dizisi, 2023)
  • İlginç Bazı Olaylar (Mahir, TV Dizisi, 2022)
  • Organize İşler: Sazan Sarmalı (Çığırtkan, Sinema Filmi, 2019)
  • Fayt Kilab 3 (Dedektif, Kısa Video, 2014)

Bunların yanı sıra, Özgür Turhan Youtube içerikleri üretmeye ve sahnelerde stand-up gösterileri sunmaya devam ediyor., nereli, kariyeri?

Sahra Arslan
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
