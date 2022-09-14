Özgür Para Günü, paylaşıma dayalı ekonomilerin faydaları hakkında farkındalık yaratmayı ve sohbetler başlatmayı öngören bir sistem olarak karşımıza çıkıyor. Peki, Özgür Para Günü nedir? Özgür Para Günü ne zaman kutlanıyor?

Etkinlik, insanların karmaşık parasal dolaşım sorunuyla basit bir şekilde bağlantı kurmalarına yardımcı olmak ve harekete geçmeleri için ilham vermek için tasarlandı. Peki, Özgür Para Günü nedir? Özgür Para Günü ne zaman kutlanıyor? İşte detaylar haberimizde...

ÖZGÜR PARA NEDİR?

Ücretsiz Para Günü, sosyal bir deney olarak, paylaşımı ve alternatif ekonomik fikirleri teşvik etmek için 2011'den beri düzenlenen yıllık küresel bir etkinliktir.

Gün, her yıl Lehman Brothers'ın 2008 iflas başvurusunun yıldönümü olan 15 Eylül'de düzenleniyor. Katılımcılar, halka açık yerlerde geçen yabancılara kendi paralarını, bir seferde iki bozuk para veya banknot teklif eder. Alıcılardan banknotlardan veya madeni paralardan birini başkasına vermeleri istenir. Katılımcılar ayrıca, başka bir kişi tarafından bulunma ihtimalinin yüksek olduğu halka açık bir yere veya dijital olarak parayı paylaşmak için not bırakabilirler. Dijital paylaşma seçeneği, COVID-19 önlemlerinin yüz yüze etkileşimleri sınırlayabileceği 2020'de teşvik edilmektedir.

GEÇMİŞ ETKİNLİKLER

Resmi web sitesine göre 2011 yılından bu yana 35 ülkede 218 farklı lokasyonda toplam 324 etkinlik düzenlendi. Önceki Özgür Para Günü etkinliklerinde toplam 11.476 ABD doları paylaşıldı. Yıllar geçtikçe insanlar para vermek için kendi yöntemlerini icat ettiler. Kahve dükkânı ve video kiralama sahipleri, hizmetleri karşılığında kişilerden ücret almadı ve miktarı bir yabancıya vermelerini istedi. Bir vakada, bir kişi klozet koltuğuna 10 sterlinlik bir not bıraktı ve tweet atarak "birisinin sahip olabileceği en mutlu banyo ziyareti olurdu" diye yazdı.

MOTİVASYON

Özgür Para Günü, paylaşıma dayalı ekonomilerin faydaları hakkında farkındalık yaratmayı ve sohbetler başlatmayı, ayrıca insanların parayla ilişkileri ve yeni ekonomik faaliyet türleri hakkında daha eleştirel ve yaratıcı düşünceye ilham vermeyi amaçlamaktadır. Etkinlik, insanların karmaşık parasal dolaşım sorunuyla basit bir şekilde bağlantı kurmalarına yardımcı olmak ve harekete geçmeleri için ilham vermek için tasarlandı. Kredi birlikleri, kâr amaçlı bankacılık, borç affı ve evrensel temel gelir dahil olmak üzere daha geniş konuları düşünmeye açılan bir kapıdır. Para yükümlülük olmaksızın verilir; olayın ve işlemlerin, paranın toplumdaki rolü hakkında konuşmaları teşvik edeceği umulmaktadır. Etkinliği başlatan Post Growth Institute'un kurucularından olan Free Money Day küresel koordinatörü Donnie Maclurcan "Bu olay paradan çok daha fazlasıyla ilgilidir. İşe yaradığını bildiğimiz şeyler üzerine inşa ederek gerçekten arzuladığımız gelecekleri birlikte yaratmakla ilgili: " demiştir.