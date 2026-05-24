Özgür Özel'in CHP Genel Merkezindeki fotoğrafı indirildi

Özgür Özel ve ekibinin, polis müdahalesi ile tahliye edilen CHP Genel Merkezi’nden ayrılmasından sonra binaya giren Kemal Kılıçdaroğlu’nun ekibi, ilk iş olarak Özgür Özel’in duvarda asılı olan genel başkanlık fotoğraflarını indirdi.

  • Ankara Bölge Adliye Mahkemesi, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı için 'mutlak butlan' kararı verdi ve Özgür Özel ile yönetimini tedbiren görevden uzaklaştırarak görevi Kemal Kılıçdaroğlu ile eski yönetime devretti.
  • Polis ekipleri, tahliye için CHP genel merkezine müdahale etti; demir kapıları kırarak girdi ve direnen partililere biber gazı, gaz kapsülleri ve plastik mermi kullandı.
  • Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekibinin binaya girmesiyle, genel başkanların fotoğraflarının asılı olduğu duvardaki Özgür Özel'in fotoğrafı indirildi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), tarihinin en büyük meşruiyet ve liderlik krizini yaşıyor. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi’nin 38. Olağan Kurultay için verdiği “mutlak butlan”  kararının ardından, parti genel merkezinde bugün kelimenin tam anlamıyla bir kırılma yaşandı.

POLİS MÜDAHALE ETTİ, KAPILAR KIRILDI 

Mahkemenin, Özgür Özel ve yönetimini tedbiren görevden uzaklaştırıp görevi Kemal Kılıçdaroğlu ile eski yönetime devretmesinin ardından taraflar arasındaki gerilim zirveye ulaştı. Özgür Özel ve ekibinin binayı terk etmeyeceğini açıklamasının ardından, Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik’in başvurusu ve Ankara Valiliği’nin talimatıyla emniyet güçleri tahliye için harekete geçti.

PARTİLİLERE SERT MÜDAHALE 

Polis ekipleri, otopark girişindeki zincirleri demir makasıyla kesip demir kapıları kırarak genel merkez bahçesine girdi. Bina içinde ve bahçesinde direnen partililere biber gazı, gaz kapsülleri ve plastik mermilerle sert müdahalede bulunuldu. 

Öte yandan makam odasına kadar çıkan icra memurlarının getirdiği tahliye tebligatını alan Özgür Özel, "Bunun için yıktılar baba ocağını" diyerek evrakı yırttı.

ÖZGÜR ÖZEL'İN FOTOĞRAFI İNDİRİLDİ

Polis müdahalesinin ardından genel merkez binası tamamen boşaltıldı ve idare, mahkeme kararı uyarınca yeniden Genel Başkan sıfatını kazanan Kemal Kılıçdaroğlu’nun ekibine devredildi. Kılıçdaroğlu’nun ekibinin binaya girmesiyle birlikte ilk iş olarak sembolik bir hamle gerçekleştirildi.  Atatürk'ten başlayarak tüm genel başkanların fotoğraflarının asıldığı duvardaki Özgür Özel fotoğrafı indirildi.  

Bu hareket, genel merkezdeki yönetim değişikliğinin en net görüntüsü oldu.

MAHİR POLAT: BİZ İNDİRMEDİK

Kılıçdaroğlu'na en yakın isimlerden biri olan İzmir Milletvekili Mahir Polat basın mensuplarının  sorusu üzerine Özgür Özel'in fotoğrafını kendilerinin indirmediğini söyledi. Polat "Fotoğrafı kendileri aldılar. Biz yapılanlara aynı şekilde cevap verecek kişiler değiliz." dedi. 

AFİŞİ DE KALDIRILDI 

Öte yandan günlerdir CHP Genel Merkezi'nde asılı duran Özgür Özel'in afişi de kaldırıldı. 

Özgür Özel ve ekibinin genel merkezden çıkmasının ardından Kılıçdaroğlu'nu destekleyenler, Özel'in, genel merkez binasında asılı olan afişini iplerini keserek indirdi.

Elif Yeşil
