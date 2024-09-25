New York'ta düzenlenen Sosyalist Enternasyonal Başkanlar Kurulu Toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, " Filistin'deki katliamlara dünya, yeterli tepkiyi vermedi. Filistin Devlet Başkanı Sayın Mahmud Abbas ile yakın zamanda çok verimli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdim. Filistin halkıyla dayanışma duygularımı paylaştım. Beni Filistin'e davet etti. Önümüzdeki günlerde Filistin'e ziyarette bulunacağım" dedi. Özgür Özel Filistin'e ne zaman gidecek, Gazze'ye gidecek mi?

ÖZGÜR ÖZEL FİLİSTİN'E NE ZAMAN GİDECEK?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sosyalist Enternasyonal'ın Prezidyum toplantısına katılmak üzere, dün Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentine geldi. Özel'e, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, Gençlik Kolları Genel Başkanı Gençosman Killik, Dışişleri Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İlhan Uzgel ve İstanbul Milletvekili Namık Tan'dan oluşan heyet eşlik etti. Özgür Özel burada yaptığı konuşmada önümüzdeki günlerde Filistin'e gideceğini duyurdu.

Özel açıklamalarını şöyle sürdürdü:

Filistin'deki katliamlara dünya, yeterli tepkiyi vermedi. Ancak bizleri umutlandıran çok önemli gelişmeler var. İspanya'daki Filistin büyükelçisinin göreve başlamasını ve İrlanda ve Belçika'nın da Filistin'i tanımasını büyük bir memnuniyetle karşıladık. Filistin Devlet Başkanı Sayın Mahmud Abbas ile yakın zamanda çok verimli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdim. Filistin halkıyla dayanışma duygularımı paylaştım. Beni Filistin'e davet etti. Önümüzdeki günlerde Filistin'e ziyarette bulunacağım. Bu konuda Prezidyum'a iki somut önerim var: Gazze'de acil ateşkes sağlanması, insani yardımların geçişine izin verilmesi, rehinelerin serbest bırakılması amacıyla Sosyalist Enternasyonal'ın Orta Doğu Komitesi, aktif girişimlerde bulunmalıdır. Ben bir sonraki toplantımızı bütün dünyaya ciddiyetimizi ve samimiyetimizi ilan etmek üzere Ramallah'ta yapmayı öneriyorum. Artık bu meselede temennileri bir yere bırakıp somut tutum almak durumundayız.

İsrail'in Filistin'e saldırıları neredeyse bir yıldır devam etmekte. Bugüne kadar Gazze'de 41 binden fazla insan hayatını kaybetti, üstelik bunun yarıdan fazlası kadınlar ve çocuklar. Amerika'dan Filistin'e giderek protestolara katılan, Türk ve ABD vatandaşı Ayşenur Ezgi Eygi, İsrail askerlerince öldürüldü. ABD yönetimi, İsrail karşısında kendi vatandaşının hakkını dahi korumamıştır, koruyamamıştır. Çağrımız; bu pasif tavrı terk etmeleri, bahane üretmeyi bırakmaları ve Ayşenur'a karşı sorumluluklarını yerine getirmeleridir. Ayşenur'a karşı sorumluluklarını yerine getirmek hem bir Amerikan vatandaşına karşı sorumluluklarını yerine getirmenin yanı sıra, insanlığa karşı sorumluluğunu yerine getirmektir. Sosyalist Enternasyonal ise sol, sosyalist çizgide olan aktivist Ayşenur ve onun gibilere öncelikli olarak sahip çıkmalıdır.