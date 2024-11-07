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Özgür Özel- Dilruba Kayserilioğlu olayı nedir? Dilruba Kayserilioğlu, Özgür Özel'e ne dedi?

Özgür Özel- Dilruba Kayserilioğlu olayı nedir? Dilruba Kayserilioğlu, Özgür Özel'e ne dedi?
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Özgür Özel ve Dilruba Kayserilioğlu arasında yaşanan olay merak konusu oldu. Kayserilioğlu'nun Özgür Özel'e ne dediği ve bu tartışmanın sebebi gündeme geliyor. Özgür Özel- Dilruba Kayserilioğlu olayı nedir? Dilruba Kayserilioğlu, Özgür Özel'e ne dedi? İşte detaylar!

Özgür Özel katıldığı bir programda, İzmir'de sosyal medyada yayımlanan bir sokak röportajındaki ifadeleri nedeniyle hapis cezasına çarptırılan Dilruba Kayserilioğlu'nun protokolde yayına oturmasının yanlış olduğunu söyledi. Özgür Özel'in açıklamasının ardından Dilruba Kayserilioğlu'ndan sert bir cevap geldi. Konunun detayları merak ediliyor. Peki, Özgür Özel- Dilruba Kayserilioğlu olayı nedir? Dilruba Kayserilioğlu, Özgür Özel'e ne dedi? Detaylar haberimizde...

ÖZGÜR ÖZEL DİLRUBA KAYSERİLİOĞLU OLAYI NEDİR?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Dilruba Kayserilioğlu hakkında söylediği "Size bir sürpriz var dediler. Dilruba geldi, oturdu. AK Parti'ye hakaret ettiği düşünülen birisinin protokolde oturması ve sözlerini düzeltmeden oturması yanlış oldu" sözleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

İzmir'de sosyal medyada yayımlanan bir sokak röportajındaki ifadeleri nedeniyle hapis cezasına çarptırılan Dilruba Kayserilioğlu'nun fuarda yanına oturmasının yanlış olduğunu söyleyen Özel, "AK Parti'ye hakaret ettiği düşünülen ve sözlerini düzeltmeyen birisinin protokolde oturması yanlış oldu. O söylem düzelmeden o şey gerçekten yanlış oldu. Bizim sahadaki acemiliğimiz oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Özgür Özel- Dilruba Kayserilioğlu olayı nedir? Dilruba Kayserilioğlu, Özgür Özel'e ne dedi?Dilruba Kayserilioğlu

DİLRUBA KAYSERİLİOĞLU NE DEDİ?

Dilruba Kayserilioğlu, Özgür Özel'in açıklamasının ardından X hesabından (eski adıyla Twitter) yaptığı paylaşımda CHP liderine "Yuh yalana gel! Ben mi sürpriz yapmışım? Allah'tan telefon kayıtları denen bir şey var. Kahve içmeye diye gittik, ısrar üzerine protokol çıktı. Ben de kendisi bana geldi ayıp olmasın, çıkalı bir gün olduğu halde kabul etti" sözleri ile tepki gösterdi.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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