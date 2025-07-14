Özgür Kabadayı kimdir? Özgür Kabadayı kaç yaşında, nereli?

Özgür Kabadayı kimdir? Özgür Kabadayı kaç yaşında, nereli?
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Özgür Kabadayı kimdir? Son dönemde siyasi gelişmelerin merkezinde yer alan Özgür Kabadayı, Şile'nin yeni belediye başkanı olarak dikkat çekiyor.

Vatandaşlar, özellikle yerel yönetimlerde yaşanan değişimlerin ardından "Özgür Kabadayı kimdir?" sorusunu sıkça sormaya başladı. 2024 yerel seçimlerinin ardından öne çıkan isimlerden biri olan Özgür Kabadayı, hem siyasi kariyeri hem de gözaltı iddialarıyla gündeme geldi.

ÖZGÜR KABADAYI KİMDİR?

Özgür Kabadayı, 1979 yılında İstanbul'un Şile ilçesinde doğmuştur. 2025 yılı itibarıyla 46 yaşında olan Özgür Kabadayı, ilk, orta ve lise öğrenimini Şile'de tamamlamış, Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde eğitimine devam etmektedir. Doğup büyüdüğü ilçeye olan bağlılığı, siyasi kariyerinde önemli rol oynamıştır.

Özgür Kabadayı'nın siyasi kariyeri, 2019 yılında Şile Belediyesi Meclis Üyesi adayı olarak başladı. Ardından 2024 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) adayı olarak Şile Belediye Başkanlığına aday oldu ve oyların %51,88'ini alarak seçimi kazandı. Bu sonuç, 20 yıl sonra ilçede CHP'nin yeniden yönetimi devralması anlamına geliyordu.

Siyasetin yanı sıra, Kabadayı'nın geçmişi esnaf ve sivil toplumla da iç içedir. Şile'de iki farklı işletmenin sahibi olan Kabadayı, Atatürkçü Düşünce Derneği Şile Şubesi'nde başkan yardımcılığı yapmış, Şile Spor Kulübü'nde ise yöneticilik görevinde bulunmuştur. Bu yönleriyle Özgür Kabadayı kimdir sorusuna verilen yanıtlar sadece siyasi değil, toplumsal yönleri de kapsar.

Ancak Özgür Kabadayı, 10 Temmuz 2025 tarihinde Şile Belediyesi'ne yapılan mali operasyon kapsamında gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, "suç örgütü kurma", "rüşvet", "ihaleye fesat karıştırma" gibi iddialar öne sürüldü.

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