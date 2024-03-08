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Özgür Erman Çağlar kimdir? AK Parti İzmir- Torbalı Belediye Başkan adayı Özgür Erman Çağlar kaç yaşında, nereli?

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Özgür Erman Çağlar kimdir? AK Parti İzmir- Torbalı Belediye Başkan adayı Özgür Erman Çağlar kaç yaşında, nereli? AK Parti'nin Torbalı Belediye Başkan adayı Özgür Erman Çağlar hakkında merak edilenler haberimizde. Çağlar'ın kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu gibi bilgileri sizler için derledik.

AK Parti 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. İzmir- Torbacı Belediye Başkan adayı ise Özgür Erman Çağlar oldu. Vatandaşlar, Özgür Erman Çağlar'ın kim olduğunu merak ediyor. Peki, Özgür Erman Çağlar kimdir? AK Parti Torbacı Belediye Başkan adayı Özgür Erman Çağlar kaç yaşında, nereli?

ÖZGÜR ERMAN ÇAĞLAR KİMDİR?

  • 1977 yılında Torbalı'da dünyaya gelmiştir.
  • Erman Çağlar, eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamlamıştır.
  • Torbalı'da avukatlık mesleğine devam etmektedir. İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeliği görevini aktif olarak yapan Çağlar, aynı zamanda 2004 yılından beri Seçim Koordinasyon Merkezi'nde görev yapmaktadır.

Özgür Erman Çağlar kimdir? AK Parti İzmir- Torbalı Belediye Başkan adayı Özgür Erman Çağlar kaç yaşında, nereli?

Özgür Erman Çağlar kimdir? AK Parti İzmir- Torbalı Belediye Başkan adayı Özgür Erman Çağlar kaç yaşında, nereli?

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri Özgür Çağlar İzmir Gündem Politika Haberler

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