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Özgür Çevik evlendi mi? Yabancı Damat'ın Niko'su kiminle evlendi?

Özgür Çevik evlendi mi? Yabancı Damat'ın Niko'su kiminle evlendi?
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Özgür Çevik evlendi mi? "Yabancı Damat" dizisinde Niko karakteriyle tanınan Özgür Çevik, 4 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Hatice Kartoğlu ile dünya evine girdi. Düğüne, "Yabancı Damat" dizisinden rol arkadaşları da katılarak çiftin mutlu gününde yanlarında oldular. Peki, Yabancı Damat'ın Niko'su kiminle evlendi? Hatice Kartoğlu kimdir?

Bir zamanlar ekranların sevilen dizisi Yabancı Damat'ta Niko karakteriyle hafızalara kazınan Özgür Çevik, uzun süredir birlikte olduğu Hatice Kartoğlu ile evlendi. Hayranlarının merakla takip ettiği bu mutlu gün, ünlü çiftin düğün töreniyle gerçekleşti. Özgür Çevik'in evliliği, sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı. Özgür Çevik evlendi mi? Yabancı Damat'ın Niko'su kiminle evlendi? Detaylar haberimizdedir…

ÖZGÜR ÇEVİK EVLENDİ Mİ?

Oyuncu ve şarkıcı Özgür Çevik, 4 yıllık sevgilisi Hatice Kartoğlu ile Karaköy'de gerçekleşen bir törenle evlendi. Düğünden paylaşılan fotoğraflar sosyal medyada büyük ilgi gördü. Ünlü çiftin mutlu gününe Engin Akyürek, Tolga Sarıtaş, Binnur Kaya ve Hasibe Eren gibi ünlü isimler de katıldı.

Evlilik teklifine dair anısını paylaşan Özgür Çevik, "Evlilik teklifini Galata'nın arka sokaklarında yaptım. Rezervasyon yaptırdığım restoranda ortam bir türlü uygun olmadı, sonunda bir sokakta yürürken aniden teklif ettim" dedi. Engin Akyürek ise evlilik sorusuna, "Öncelikle doğru kişiyi bulmak lazım, her şey kader kısmet" yanıtını verdi.

Özgür Çevik evlendi mi? Yabancı Damat'ın Niko'su kiminle evlendi?

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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