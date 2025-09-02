Özgür Çelik kimdir? Özgür Çelik kaç yaşında, nereli?

Siyasi kariyeri ve toplumsal konulara yaklaşımıyla dikkat çeken Özgür Çelik, özellikle yerel yönetim ve parti içi çalışmalarda aktif rol üstlenmesiyle tanınıyor. Gündemdeki gelişmelerle birlikte birçok kişi "Özgür Çelik kimdir, nerelidir, ne iş yapıyor?" sorularına yanıt arıyor. Özgür Çelik ile ilgili bütün detaylar haberin devamında yer alıyor.

ÖZGÜR ÇELİK KİMDİR?

Özgür Çelik, lisans eğitimini İletişim alanında tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi'nde Siyaset Bilimi ve Yerel Yönetimler, Kent ve Çevre Çalışmaları alanlarında iki ayrı yüksek lisans yaptı. Siyasi kariyerine CHP Bahçelievler İlçe Başkanlığı'nda Mali İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı olarak başladı. 2018 yılında gerçekleştirilen 11. Olağan Kongre'de ilçe başkanı seçilen Çelik, 2019'da da yeniden bu göreve getirildi.

2013-2017 yılları arasında ŞEDEF Başkan Vekilliği görevini üstlenen Çelik, İstanbul Kent Forumu (İSKEF) ve Türkiye Şehircilik ve Kent Konseyi (TÜSEKON) gibi önemli sivil toplum kuruluşlarının kuruluş çalışmalarında aktif rol aldı. Halen bu platformlarda üst kurul delegesi olarak görev yapmaya devam etmektedir.

ÖZGÜR ÇELİK KAÇ YAŞINDA?

Özgür Çelik, 14 Haziran 1981 doğumludur. 2025 yılı itibarıyla 44 yaşında olan Çelik, eğitim ve kariyer hayatında iletişim ve siyaset bilimi alanlarında çalışmalar yapmıştır. Siyasi ve sivil toplum alanlarında çeşitli görevler üstlenmiş olup, yerel yönetimlerde aktif olarak faaliyet göstermektedir.

ÖZGÜR ÇELİK NERELİ?

Özgür Çelik, 14 Haziran 1981 tarihinde Türkiye'nin Sivas ilinde doğmuştur. Doğduğu şehir, tarihî ve kültürel zenginlikleriyle bilinen Sivas, Çelik'in hayatının erken dönemlerine ev sahipliği yapmıştır. Eğitim ve kariyer yolculuğu boyunca farklı şehirlerde bulunmuş olsa da, memleketi Sivas onun köklerini oluşturur.

ÖZGÜR ÇELİK EVLİ Mİ?

Özgür Çelik'in evlilik durumu hakkında kamuoyuna yansımış net ve doğrulanmış bir bilgi bulunmamaktadır. Kişisel hayatıyla ilgili detayları genellikle özel tutan Çelik, sosyal ve siyasi çalışmalarına odaklanmaktadır. Bu nedenle, özel yaşamıyla ilgili bilgiler sınırlı kalmakta ve resmi kaynaklarda yer almamaktadır.