Özgü Namal'ın sağlık durumu nasıl? Özgü Namal trafik kazası mı geçirdi?

Ünlü oyuncu Özgü Namal, sabah saatlerinde çocuklarıyla birlikte geçirdiği trafik kazası sonrası hastaneye kaldırıldı. Peki, Özgü Namal'ın sağlık durumu nasıl? Detaylar...

ÖZGÜ NAMAL'IN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Sabah saatlerinde yaşanan kazanın ardından olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Namal ve çocukları, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürüldü. Şoförün kontrolündeki araç, başka bir araçla çarpıştı ve kazada araç ciddi hasar aldı. Görgü tanıklarının ifadelerine göre hava yastıklarının açıldığı ve emniyet kemerlerinin takılı olduğu, bu nedenle daha büyük bir facianın önüne geçildiği belirtiliyor.

Başarılı oyuncu, şu sıralar NOW TV ekranlarında yayınlanan "Kıskanmak" dizisinde başrol oynuyor. Yaşanan bu beklenmedik kaza nedeniyle bugün ve yarın yapılması planlanan set çekimlerine ara verildi. Yapım ekibinin, Namal ve çocuklarının sağlık durumlarını yakından takip ettiği öğrenildi. Oyuncunun dinlenme süreci tamamlanana kadar sete dönmeyeceği tahmin ediliyor.

Henüz hastaneden veya menajerlik ekibinden resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak edinilen bilgilere göre Namal ve çocuklarının durumlarının kontrol altında olduğu, tedbir amaçlı gözlem altında tutuldukları öğrenildi. Sağlık kontrollerinin tamamlanmasının ardından detaylı bir açıklamanın yapılması bekleniyor.

ÖZGÜ NAMAL TRAFİK KAZASI MI GEÇİRDİ?

Evet. Ünlü oyuncu Özgü Namal, sabah saatlerinde çocuklarıyla birlikte seyahat halindeyken bir trafik kazası geçirdi. Kazanın, şoförün kontrolündeki aracın başka bir araçla çarpışması sonucu meydana geldiği öğrenildi. Kaza sonrası araç kullanılamaz hale geldi.

Kaza, İstanbul'un Beykoz yönüne giden yolda meydana geldi. Sabah saatlerinde yaşanan olayda, araç yoğun trafikte ilerlerken ani fren yapan başka bir araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta ciddi maddi hasar oluştu. Neyse ki, emniyet kemerlerinin takılı olması ve hava yastıklarının devreye girmesi sayesinde Namal ve çocukları kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

"Kıskanmak" dizisinin setinde yoğun bir çalışma temposunda olan Özgü Namal, kazanın ardından iki gün boyunca sete ara verdi. Yapım şirketi, oyuncunun sağlık durumunun tamamen düzelmesi için bekleyeceklerini, çekimlerin ise bu süreçte erteleneceğini açıkladı. Bu durum, dizinin yayın takviminde de kısa süreli değişikliklere yol açabilir.