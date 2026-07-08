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ÖZEN GRUP VE BURSA KANSERLE SAVAŞ DERNEĞİ'NDEN HASTA ÇOCUKLARA MORAL DOLU ETKİNLİK

ÖZEN GRUP VE BURSA KANSERLE SAVAŞ DERNEĞİ'NDEN HASTA ÇOCUKLARA MORAL DOLU ETKİNLİK
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Özen Grup bünyesinde faaliyet gösteren Onur Market ve Özen Gross, Bursa Kanserle Savaş Derneği ile gerçekleştirdiği iş birliği kapsamında tedavi gören çocuklar ve aileleri için unutulmaz bir etkinliğe imza attı. Bursa Kanserle Savaş Derneği Moral Evi'nde düzenlenen organizasyonda, çocuklar hem eğlendi hem de moral depoladı.

Eğlence Dolu Bir Gün Yaşadılar!

Çocukların sosyal hayata katılımını desteklemek ve onlara unutulmaz bir gün hediye etmek amacıyla hazırlanan etkinlik alanında gün boyunca birbirinden renkli aktiviteler gerçekleştirildi. Onur Market'in sevilen maskotu Onurcan, çocuklarla oyunlar oynayıp dans ederek neşelerine ortak oldu.

Etkinlik kapsamında düzenlenen balon şov çocuklara eğlenceli anlar yaşatırken, planetaryum gösterisi ile minik misafirler uzayın büyüleyici dünyasını keşfetme fırsatı buldu.

Yaz Sineması ile Unutulmaz Final!

Etkinliğin finalinde açık havada kurulan yaz sinemasında çocuklar ve aileleri hep birlikte film izleyerek keyifli bir akşam geçirdi. Doğayla iç içe, sıcak ve samimi bir atmosferde gerçekleşen sinema gösterimi, günün en özel anlarından biri oldu.

Programın sonunda ise Özen Grup bünyesindeki Onur Market ve Özen Gross tarafından çocuklar için özenle hazırlanan hediyeler takdim edildi. Ellerinde hediyeleri, yüzlerinde tebessümleriyle etkinlik alanından ayrılan çocuklar, unutulmaz bir günün mutluluğunu yaşadı.

Özen Grup yetkilileri, toplumun her kesimine dokunan sosyal sorumluluk projelerini sürdürmeye devam edeceklerini belirterek, çocukların yüzünde oluşan bir tebessümün en büyük motivasyon kaynakları olduğunu ifade etti.

Ece Güneş
Ece Güneş
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