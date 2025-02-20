Özel Güvenlik 113. Temel Eğitim ve 89. Yenileme Eğitimi sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 yılı ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı? Özel güvenlik görevlisi adayları, 9 Şubat 2025 tarihinde gerçekleştirilen bu sınavın sonuçlarını merakla bekliyor. Peki, Özel Güvenlik 113. Temel Eğitim ve 89. Yenileme Eğitimi sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı?

ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı'nın 2025 sınav takvimine göre, 113. Temel Eğitim ve 89. Yenileme Eğitimi sınavı 9 Şubat 2025 Pazar günü yapılmıştır.

ÖGG SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Önceki sınavların sonuç açıklama süreleri incelendiğinde, sınav sonuçlarının genellikle sınav tarihinden yaklaşık 3-4 hafta sonra açıklandığı görülmektedir. Örneğin, 112. Temel Eğitim ve 88. Yenileme Eğitimi sınavı 15 Aralık 2024 tarihinde yapılmış ve sonuçları 3 Ocak 2025 tarihinde duyurulmuştur.

ÖGG SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI