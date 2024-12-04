Özdilek AVM'de yangın söndü mü, Özdilekpark İstanbul'da SON DURUM ne?
Beşiktaş Levent'teki Özdilekpark İstanbul'da yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor. Peki, Özdilek AVM'de yangın söndü mü, SON DURUM ne?
İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde bulunan ünlü alışveriş merkezinde (AVM) yangın çıktı, olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Korkutan yangın Levent semtindeki Özdilek AVM'de çıktı. Peki, Özdilek AVM'de yangın söndü mü, SON DURUM ne?
ÖZDİLEK AVM'DE YANGIN SÖNDÜ MÜ, SON DURUM NE?
İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde bulunan ünlü alışveriş merkezinde (AVM) yangın çıktı, olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi.
Korkutan yangın Levent semtindeki Özdilek AVM'de çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Yangına karşı ekiplerin müdahalesi sürüyor.