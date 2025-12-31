Haberler

Özcan Deniz kimdir, kaç yaşında, evli mi, bekar mı Kim Milyoner Olmak İster 2026 Yılbaşı konuğu Özcan Deniz kaç TL kazandı, kaçıncı soruya kadar geldi

Güncelleme:
Ünlü sanatçı Özcan Deniz, Kim Milyoner Olmak İster 2026 Yılbaşı özel bölümünün konuğu oldu. Deniz, yarışmada kaç TL kazandığı ve kaçıncı soruya kadar geldiği merak konusu oldu. Özcan Deniz'in yaşamına dair bilgiler de haberimizde yer alıyor.

Ünlü sanatçı Özcan Deniz, Kim Milyoner Olmak İster 2026 Yılbaşı Özel bölümünün konuğu oluyor. Özcan Deniz'in hayatı, yaşamı ve evlilik durumu hakkında merak edilenler gündemde. Kim Milyoner Olmak İster'de kaç TL kazandığı ve kaçıncı soruya kadar geldiği merak konusu.

ÖZCAN DENİZ KİMDİR?

Özcan Deniz, 19 Mayıs 1972 tarihinde Ankara'da doğdu. Kürt kökenlidir ve Ağrı'nın Elmalı köyündendir. Aydın'da büyüyen sanatçı, müziğe olan ilgisiyle dikkat çekti. 1992 yılında Almanya'da müzik öğrendi ve 1993 yılında Türkiye'ye döndükten sonra "Yine Ağladım" albümüyle profesyonel müzik kariyerine başladı.

ÖZCAN DENİZ KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE KAÇ TL KAZANDI?

Özcan Deniz henüz Kim Milyoner Olmak İster sahnesine çıkmadı.

