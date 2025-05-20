Ozan Akbaba, "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" dizisindeki İlyas Çakırbeyli karakteriyle hafızalara kazınmıştır. Bunun yanı sıra film müziği besteciliğiyle de sanat dünyasında farklı bir alanda adından söz ettirmiştir. Peki, Ozan Akbaba kimdir? Ozan Akbaba kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...

OZAN AKBABA KİMDİR?

Ozan Akbaba, 9 Haziran 1982 tarihinde Kars'ın Benliahmet köyünde doğmuş Türk oyuncu ve film müziği bestecisidir. 2025 yılı itibarıyla 43 yaşındadır.

Akbaba, Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi İç Mimari ve Çevre Tasarımı Bölümü'nden mezun olduktan sonra oyunculuk kariyerine adım atmıştır. 2005 yılından itibaren sinema, dizi ve tiyatro projelerinde yer almış, aynı zamanda film müzikleri bestelemiştir.

2015-2021 yılları arasında ATV'de yayınlanan "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" dizisinde canlandırdığı İlyas Çakırbeyli karakteriyle tanınmıştır. Ayrıca, 2022-2023 yıllarında TRT1'de yayınlanan "Kasaba Doktoru" dizisinde Uzman Dr. Hakan Aydıner karakterini canlandırmıştır.

Ozan Akbaba, 2017 yılında yapımcı Elif Buket Arıkan ile evlenmiş ve çiftin 2018 doğumlu Ozan Ali adında bir oğulları bulunmaktadır.