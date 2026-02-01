Oyunda tanıştığı kadına kabusu yaşattı! Telefonundan neler çıktı neler

Şanlıurfa'da yaşayan 28 yaşındaki Ömer Keleş, online bir video oyununda tanıştığı 25 yaşındaki Hanife K. ile sevgili oldu. Daha sonra Keleş'in askere gitmesiyle çift tartışma yaşamaya başladı.

AYRILMAK İSTEDİ, TEHDİT EDİLDİ

Keleş'in aşırı kıskanç ve şüpheci tavırları üzerine Hanife K. ilişkiyi bitirmek istedi. Ömer Keleş ise bunun üzerine genç kadına kabusu yaşattı. İddiaya göre; Keleş, görüntülü görüşmeler sırasında kaydettiği özel görüntülerle genç kadını tehdit etti.

"GÖRÜNTÜLERİ AİLENE GÖNDERİRİM"

Hanife K., ayrılık kararını iletmesinin ardından Keleş'in, görüntüleri ailesine ve çevresine yaymakla korkuttuğunu belirterek savcılığa şikayette bulundu.

TELEFONUNDAN BAŞKA KADINLARIN GÖRÜNTÜLERİ DE ÇIKTI

Sabah'tan Semih Kara'nın haberine göre; başlatılan soruşturma kapsamında şüphelinin telefonunda yapılan incelemede, Hanife K. dışında iki kadına ait özel görüntülerin de bulunduğu tespit edildi.

Keleş ifadesinde, "Hanife ile bir dönem ayrılmış, ben acemi birliğine gittiğimde tekrar konuşmaya başlamıştık. Ben bu arada Almanya'da yaşayan Betül M. isimli başka bir bayanla görüşüyordum. Telefonumda çıkan fotoğrafların bir tanesi Snapchat uygulamasından görüştüğüm Berrak isimli bayana, '1 numaralı' olarak işaretlenen fotoğraflar Betül M.'ye, diğer fotoğraflar ise Hanife K'ye aittir." dedi.

Olayla ilgili adli süreç devam ediyor.